快訊／何時能領現金紅包？　上次「法源＋預算」審議花22天

▲第一次紓困的法源和預算案約花22天審議。（圖／民進黨立法院黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

政府超徵稅收4500億元，決定要將其中1400億「全民共享」普發現金每人6000元，行政部門研擬以直接入帳、ATM請領或郵局臨櫃等3方式發放。至於何時能領到錢？民進黨立法院黨團幹事長羅致政5日以2020年立法院首度審查《紓困特別條例》及特別預算的時序為例，當時從行政院2月20日函送立法院，到院會3月13日三讀預算案，約花了近1個月，共22天。

回顧蔡政府任內發放三倍券及五倍券的立法、預算審議時程，其法源依據均為《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，該法自2020年2月25日制定後，分別於同年4月21日修正，加碼特別預算新台幣1500億元，以及2021年5月31日第二次修正，將特別預算總額上限至新台幣8400億元，並延長施行期限至去年6月30日。

以2020年立法院審查《紓困特別條例》過程為例，當時行政院於2月20日將草案函送立法院，隔日立法院會逕付二讀，經過2月24日黨團協商，於2月25日三讀編列預算的法源依據，隨後，政院於2月27日將特別預算案函送立法院，3月3日行政院長蘇貞昌前往立院報告並備詢，後經3月4日至3月9日間委員會審查，於3月12日進行黨團協商後，在3月13日三讀預算案。

依照往年慣例，立法院上半年的開議日落在2月下旬，具體日程得經朝野協商，開議後還需進行施政總質詢、分配委員會及選舉召委等程序，才會在委員會審查預算案，民眾想要拿到「現金」紅包，恐怕還得再等等。