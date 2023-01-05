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6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

▲▼農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

▲農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

中央社

行政院長蘇貞昌昨天宣布開春後每人發新台幣6000元現金。政院人士指出，如果建置系統的行政細節，以及法源依據的制定程序順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。

政院人士說，預計提出特別條例作為發放6000元現金，以及1000億元加強韌性經濟方案的法源依據，最快下週行政院會通過後送立法院，希望立院能在下會期2月1日報到後，儘早開議審查並三讀通過。

依照程序，特別條例通過後，政院才能送預算案到立院審查，蘇貞昌也須應預算案到立院備詢。

據了解，部會討論過程中，為避免受限於原本的紓困特別條例相關限制，目前傾向另提特別條例，且將同時涵括1000億元的加強韌性經濟方案、1400億元的全民共享方案，以及用於不時之需的400億元。

除了法源依據的制定程序須順暢，政院人士說，行政系統建置也會同時配合，政府過去有部分現金補助直接匯入民眾帳戶的經驗，這次也思考建立系統，讓民眾線上申請後直接入帳、ATM請領及郵局臨櫃領取等作法。

政院人士說，若確定採上述方案，系統規劃預計1個月能建置完成，搭配法制程序進度順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。

政院人士也表示，行政團隊正加速討論，只是涉及法制程序，且為求完善，仍有行政上的技術細節，需跨部會合作盤點整理。

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