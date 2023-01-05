朱立倫稱藍營執政現金年前發　綠委批「喊燒」：不是當過新北市長嗎？

▲立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，每人普發6000元，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。但發放時程普遍預估春節後，國民黨主席朱立倫酸，若是藍營執政過年前一定發放，對此，民進黨立委許智傑5日表示，人在吃麵他在旁邊喊燙，在野黨不用考慮行政細節，愛怎麼喊就怎麼喊，但他當過新北市長，應該知道相關流程，卻故意在旁邊喊執政黨速度不夠快。

行政院拍板定案發現金的具體金額，每人發放6000元，並針對中低收入者每人多發500至750元，預計會花費1400億元。

對此，許智傑表示，希望說越早越好，在延會時間前通過，中央、地方、金融機構要帳戶在行政上很趕、不容易，但至少過年前後發放感受到誠意，行政作業盡快溝通，最快速度處理。

對於傳出政院擬在二月底發放，許智傑表示，二月底前沒問題，看行政作業怎樣去聯繫，但開議都是二月，建議能夠在延會期盡快處理，相關審查拖到二月就太慢，朝野黨派都要同意，讓民眾以可以過好年為目標。

對於朱立倫自稱若國民黨執政一定過年前發放，許智傑批評，人在吃麵他在旁邊喊燙，在野黨不用考慮行政細節，愛怎麼喊就怎麼喊，但他當過新北市長，應該知道相關流程，卻故意在旁邊喊執政黨速度不夠快。