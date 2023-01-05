在賽車場「穿短裙太辣」　17歲少女遭16名色男包圍暴打畫面曝光

▲賽車場男子見到少女出現，全都蜂擁到她身旁。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

伊拉克傳出誇張暴力事件，一名17歲少女參加當地賽車活動時，穿著貼身服裝的她，由於穿著不符合當地伊斯蘭規定被認為「不檢點」，慘遭現場16名男性騷擾和毆打，女子被圍毆的畫面後來在網路上流傳，引發網友怒火。

事件發生在伊拉克庫德斯坦地區(Kurdistan)的蘇萊曼尼亞市(Sulaymaniyah)，影片中可看到，這名17歲少女身穿黑色背心、針織衫與一件短裙，因為穿著「不夠端莊」而遭到參加賽車活動的男子騷擾，她不小心跌倒在地上時，立即被多名男子包圍，其中一男還用腳踢她。

當地非政府組織表示，被毆打的少女來自伊朗，之前也曾參加過類似賽車活動，然而在當地此活動通常都是禁止女性參加，因為他們覺得女性在場會干擾男性參賽者注意力，而無法專注在比賽，而這名少女試圖逃離現場時，一名幫助他的男子也被刺傷。

事件在網路上引發討論，許多網友怒批，少女只是想去看賽車就被騷擾，真的是太誇張，政府發言人阿迪爾(Jotiar Adil)也對外表示，「這些事件是不可接受的」。警方表示，目前他們已經將16名涉案男子逮捕，並沒收身上刀具、砍刀和手指虎等攻擊武器。