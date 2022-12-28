33歲卡丁車賽車手高速撞柱魂斷賽場　隊友家屬痛批安全疏失

記者魏有德／綜合報導

湖南株洲國際卡丁車場24日晚間舉辦第五屆24小時卡丁車耐力賽，過程中，一名33歲的江姓賽車手於行駛過程中車輛失控，飛速撞上賽道旁邊的龍門架，造成江姓車手頭部受重擊，送醫後不治身亡。事故發生後，江姓車手家屬和隊友質疑賽道未依規範設置足夠距離的緩衝區及安全防護，主辦方則回應，正與家屬溝通中。

▲33歲卡丁車江姓賽車手在比賽中高速撞上龍門柱身亡。（圖／翻攝微博，下同）

《瀟湘晨報》報導，第五屆24小時卡丁車耐力賽於12月24日至25日在株洲國際卡丁車場進行。據一則現場視頻（影片）顯示，多輛卡丁車正於賽道內行駛。其中一輛車疑似受到碰撞，突然顛了一下並偏離正常方向，飛速撞向一旁的隔離帶及白色柱子，車手頭部疑似受到劇烈撞擊。

據了解，這場賽事為進行24小時的卡丁車耐力賽，比賽採用接力的方式，由車隊的七名賽車手輪流上場。王姓隊友透露，江姓賽車手駕駛卡丁車約5至6年，經歷過大小賽事，「不存在新手上場不懂規矩的情況，隊內車手的防護設備也是齊全、合格、符合賽事（國際相關技術標準）規定（及在有效期內）的。」

王姓隊友稱，比賽正式開始，江姓賽車手排在第四位上場，「上場幾分鐘後，開了幾圈，從最後一個彎道進入賽車場大直線，在直線上，因為很多賽車擁擠、碰撞而導致車輛失控，然後直直撞到了龍門架上。」

意外發生後，江姓賽車手的七旬父母隨即趕往比賽現場，要求主辦方能就參賽選手意外身亡的事故做出回應和解釋，「正規賽事中出現事故，賽事方都是要出事故認定報告的，但到現在都沒有過任何解釋。」

王姓隊友也表示，車輛碰撞、失控都是賽場上的常見事故，「但賽場的龍門架柱子離賽道非常近，只有一個象徵性的隔離帶，起不到緩衝作用，以致車子失控後車手整個人全速撞擊在那個鋼柱上。」

此外，緩衝區域內鋼柱底部的水馬內也被曝光根本沒有水，其餘部位直接裸露，並未按大陸國家體育局規範的標準設置緩衝及安全設備，同時，按搶救時CT報告和死亡證明書顯示，死者頭部受到強烈撞擊是導致死亡的直接原因。

對於家屬及隊友的質疑，主辦方表示，目前正優先處理該去世車手的事情、和其家屬溝通，其他詳細情況以公告為準。

