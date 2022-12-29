　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲學霸母親和嬰兒被公車撞斃，家屬提出5點質疑，台中警方和消防局回應了。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原客運陳姓司機27日深夜無減速左轉彎，輾斃一對母子，讓目睹整個經過的伊拉克籍丈夫淚喊「我該怎麼辦？」稍早，親屬Hemin Ismael Azeez以英文在臉書po出5點聲明，文中對台中警方、消防局作法覺得「完全違反常理的」。警方表示一切依法，消防局則說，從獲報到送醫花了12分鐘，救護並無延誤。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

伊拉克籍季姓丈夫的家屬Hemin Ismael Azeez以英文提出5點質疑，其中第3項指出，「事發地點距離中國醫學大學醫院急診室只有幾百公尺遠，而救護車花了一些時間才抵達現場，當時大約是午夜23:00，而路上也幾乎沒有車輛或行人。這個可以看出要不就是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花了一些時間才來處理。」

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

消防局表示，27日23時15分受理北區學士柳橋（學士路）緊急救護案件，立即派遣救護車前往，距離案發地點最近大誠分隊救護車正執行東區精武路救護案件中，因此改派文昌分隊救護車執行，文昌分隊救護車23時25分即抵達現場，立即執行緊急救護處置，23時27分送醫，救護過程並無延誤。

第5點質疑，「有安全部門（警方？）帶著這個殺死我們家人的肇事者來到倖存者及死者面前，希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說是完全違反常理的。除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀這樣的行為。」

對此，警方回應，12月28日11時20分，檢察官在中國醫藥大學附設醫院地下室往生室進行相驗及複訊程序，12時45分，全案相驗及複訊完畢後，警方依檢察官指示，將陳嫌從偵訊室押解至地檢署辦理後續程序；當時家屬亦在偵訊室門外等候，陳嫌行經家屬時突然向家屬鞠躬致意，與死者父親短暫對話後，突然情緒激動下跪致意，員警等他們對話完後，立即將陳嫌押解前往地檢署，過程並無不法。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
男友3天前被射殺！　16歲少女突「陳屍垃圾桶中」
Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人朝
小甜甜爆「遭教會阻止驗傷」！　林利霏怒開轟
快訊／蔡英文元旦將發表談話　國安會議聚焦2議題
「信樂團」推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治
當1年兵很哀怨？　他揭「最慘世代」：剛好而已
高雄連爆槍擊案！2個月3起「兩男中彈亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

反映樓上住戶噪音遭丟土塊　鄰居暴走「持長槍瞄準」互控吃官司

16病患「被受傷」揪出假病歷！北市無良醫得手6位數　診所也掰了

竹北焚化爐BOO案環評爭議　居民提告要求停止開發結果出爐

快訊／台南關廟森林公園男子自焚亡　疑經濟壓力尋短

快訊／高雄大寮鐵皮工廠槍擊案1死1傷　命案現場曝光

不滿遭三字經羞辱...2街友鐵撬鋁棒打死圖書館鄰居　下場曝光

高雄連爆槍擊案！2個月3起「2男中彈亡」　最小槍手才16歲

懷疑被逼車！美籍男痛毆駕駛　「囂張比讚」美籍男挨告殺人未遂

登卓社大山遭落石砸頭墜谷　男無生命跡象！2隊友紮營等救援

昨被張淑娟罵泯滅人性　周玉蔻今沉默現身北檢原因曝光

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

反映樓上住戶噪音遭丟土塊　鄰居暴走「持長槍瞄準」互控吃官司

16病患「被受傷」揪出假病歷！北市無良醫得手6位數　診所也掰了

竹北焚化爐BOO案環評爭議　居民提告要求停止開發結果出爐

快訊／台南關廟森林公園男子自焚亡　疑經濟壓力尋短

快訊／高雄大寮鐵皮工廠槍擊案1死1傷　命案現場曝光

不滿遭三字經羞辱...2街友鐵撬鋁棒打死圖書館鄰居　下場曝光

高雄連爆槍擊案！2個月3起「2男中彈亡」　最小槍手才16歲

懷疑被逼車！美籍男痛毆駕駛　「囂張比讚」美籍男挨告殺人未遂

登卓社大山遭落石砸頭墜谷　男無生命跡象！2隊友紮營等救援

昨被張淑娟罵泯滅人性　周玉蔻今沉默現身北檢原因曝光

王淨難得露美腿！跑百米追毒販「仆街」摔出鏡頭　自嘲跌倒專家

保險業受防疫險、升息影響　11月虧損近千億

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

反映樓上住戶噪音遭丟土塊　鄰居暴走「持長槍瞄準」互控吃官司

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

周天瑋／聖誕老人送給了美國一個台灣量級人口

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

大專棒聯／黃群9K好投率南華2連勝　蔡仲南：變化球控球很好

快訊／蔡英文元旦將發表談話　31日召開國安會議聚焦民生、產業困境

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

社會熱門新聞

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

即／高雄大寮街頭槍擊！釀1死1傷

即／台東21歲男「雙手遭綁」慘死家中

即／女倒加油站吐血慘死！家屬錯愕北上認屍

女駕駛「被小蟲嚇到」衝圍牆　夫彈撞車頂不治

快訊／國民黨中常委蕭景田涉買票！士檢發布通緝

獨／台中女大生自摔遭輾腳　外送員公主抱救援

母子遺體今送清真寺　父淚訴女兒遺言

即／新化白骨案破案！毆斃前女友棄屍　2男落網

妻偷吃籃球助理教練　夫心碎提告求償

台中男18樓墜落　摔中庭多處肢體變形

騎士禮讓救護車卻遭開罰900！警回應

更多熱門

相關新聞

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

公車輾斃母嬰　家人怒發5聲明：處理完全違反常理

台中公車司機27日深夜「無減速轉彎」輾斃一對母子，讓目睹整個經過的丈夫淚喊「我該怎麼辦？」稍早，親屬Hemin Ismael Azeez以英文發在臉書，作家吳珊珊協助翻譯成中文，700多字聲明指出，面對警方帶著司機來下跪，還要他們給予原諒，「這個對我們來說是完全違反常理的。」

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

司機「少1動作」輾斃母子　網怒：只有台北公車有做到

學霸女母子遭輾死　10大肇事路口加強取締

學霸女母子遭輾死　10大肇事路口加強取締

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

輾斃過馬路母子　司機疑有多次違規紀錄

即／大貨車輾死騎士肇逃　真相竟是他說謊

即／大貨車輾死騎士肇逃　真相竟是他說謊

關鍵字：

學霸母中國醫豐原客運輾斃伊拉克

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面