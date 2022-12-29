台中母嬰遭撞雙亡　家屬提5質疑轟「違反常理」！台中警消回應了

▲學霸母親和嬰兒被公車撞斃，家屬提出5點質疑，台中警方和消防局回應了。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原客運陳姓司機27日深夜無減速左轉彎，輾斃一對母子，讓目睹整個經過的伊拉克籍丈夫淚喊「我該怎麼辦？」稍早，親屬Hemin Ismael Azeez以英文在臉書po出5點聲明，文中對台中警方、消防局作法覺得「完全違反常理的」。警方表示一切依法，消防局則說，從獲報到送醫花了12分鐘，救護並無延誤。

伊拉克籍季姓丈夫的家屬Hemin Ismael Azeez以英文提出5點質疑，其中第3項指出，「事發地點距離中國醫學大學醫院急診室只有幾百公尺遠，而救護車花了一些時間才抵達現場，當時大約是午夜23:00，而路上也幾乎沒有車輛或行人。這個可以看出要不就是駕駛完全無知，沒有馬上叫救護車，或是急救單位花了一些時間才來處理。」

消防局表示，27日23時15分受理北區學士柳橋（學士路）緊急救護案件，立即派遣救護車前往，距離案發地點最近大誠分隊救護車正執行東區精武路救護案件中，因此改派文昌分隊救護車執行，文昌分隊救護車23時25分即抵達現場，立即執行緊急救護處置，23時27分送醫，救護過程並無延誤。

第5點質疑，「有安全部門（警方？）帶著這個殺死我們家人的肇事者來到倖存者及死者面前，希望我們可以接受他們的道歉，這個對我們來說是完全違反常理的。除了故意要來測試你的耐心及憤怒，我不知道該怎麼解讀這樣的行為。」

對此，警方回應，12月28日11時20分，檢察官在中國醫藥大學附設醫院地下室往生室進行相驗及複訊程序，12時45分，全案相驗及複訊完畢後，警方依檢察官指示，將陳嫌從偵訊室押解至地檢署辦理後續程序；當時家屬亦在偵訊室門外等候，陳嫌行經家屬時突然向家屬鞠躬致意，與死者父親短暫對話後，突然情緒激動下跪致意，員警等他們對話完後，立即將陳嫌押解前往地檢署，過程並無不法。