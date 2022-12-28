斑馬線輾斃母子...司機遭爆有多次違規紀錄　市府開罰業者7.5萬

記者游瓊華／台中報導

台中市中國醫藥大學附近27日深夜驚傳公車車禍意外，伊拉克籍季姓男子與李姓妻子帶著乘坐在嬰兒車上的1歲兒子準備過馬路時，遭一輛左轉的豐原客運撞上。遭公車輾過的李妻與1歲男童送醫搶救後，因傷勢過重仍回天乏術，豐原客運今遭市府開罰7.5萬元。另網路傳聞，肇事司機有多次違規紀錄，對此豐原客運回應，一切有待調查，網友說法是否屬實，還要進一步清查紀錄。

▲網友指稱肇事司機是累犯，對此豐原客運回應，一切都還需要清查，網友所說不一定正確。（圖／翻攝記者爆料網）



有網友在LINE群組流傳，肇事司機是違規累犯，也貼出照片指司機在2018年、2019年都有違規紀錄。對此，豐原客運表示，昨天事發至今都在協助家屬處理後續事宜，也全力配合檢警調查，網友說法還要進一步清查紀錄。

▲台中市中國醫藥大學附近27日深夜發生公車左轉撞上一家三口，母子雙亡意外。（圖／記者游瓊華翻攝）



交通局表示，初步調查為昨(27)日夜間，豐原客運280路公車行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人，造成2人不幸死亡、1人受傷情況，交通局除已要求豐原客運調閱相關影帶，配合警方釐清事故發生原因與責任，並持續關懷慰問傷者與家屬，除肇事者將面臨司法責任，交通局也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，影響後續該公司虧損補貼額度。