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漁夫以為釣到大魚！拉起竟然是「21歲女大生」　警：已死亡8小時

漁夫以為釣到大魚！拉起竟然是「21歲女大生」　警：已死亡8小時。（圖／翻攝自YouTube／Thairath Online）

▲漁夫意外發現女屍。（圖／翻攝自YouTube／Thairath Online

記者李振慧／綜合報導

泰國彭世洛府一名漁夫在河中釣魚時，原本以為釣到大魚，沒想到拉起後竟然是一具女屍，嚇得他立即報案。警方調查發現，死者是一名被家人通報失蹤的21歲女大生，預估死亡時間應該超過8小時以上。

彭世洛市警方2日上午10時30分左右接到報案，一名漁夫意外釣到一具女屍，到場發現該女屍臉朝下浮在水岸旁，身上穿著黑色T恤與牛仔褲，衣服上還掛著一個魚鉤。

58歲漁夫表示，他如往常一樣放線釣魚時，突然感覺到釣魚線有動靜，想要拉起時發現很沉，還以為自己釣到大魚，沒想到竟然是一具屍體。

警方調查發現，死者是失蹤的21歲女大生蘇妮特(Sunit)。同學表示，前晚他們一行人去市中心一間酒吧喝酒，喝完後一同搭車返回宿舍，行經一座橋時，蘇妮特突然要求下車，說男友會來這裡接她。

同學表示，他們當時沒想太多便讓蘇妮特下車，沒想到她下車說了一聲「再見」，突然在他們眼前跳橋，他們雖然立即到橋下河流找人，然而對方早已失去蹤影，即使通知救援部門也找不到人。

死者家屬透露，蘇妮特患有憂鬱症，並在當地一間醫院接受治療，由於他們堅信其死因為自殺，認為案件沒有可疑之處，所以拒絕讓警方驗屍，直接辦喪禮將遺體下葬。

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