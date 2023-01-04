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跨年夜爽中樂透7千萬首獎　女在「新年第一天」成為千萬富翁嗨爆

▲▼英國51歲男子買樂透中100萬英鎊，半年時間就花光了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女在新年第一天中獎成為富翁。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名女子跨年夜時突然想到查看2周前買的彩券，結果意外發現自己中樂透首獎，幸運贏得澳元330多萬元（近台幣7千萬元）獎金，在新年的第一天成為富翁。

這名幸運女子居住在昆士蘭州斯普林菲爾德市(Springfield)，2周前一時興起，和朋友們合資購買Instant Scratch-Its彩券，沒想到只花了澳元50元（約台幣1,049元）的她，竟然成為樂透首獎贏家。

女子領獎時表示，「這些彩券放在我包包約2個多禮拜，跨年時突然想到，結果我在1月1日凌晨1時左右發現中獎，當下恐慌症差點發作，完全沒辦法呼吸」，而被問到成為富翁新年有什麼計畫，她預計把獎金用來幫助家人，未來還有可能買房、度假。

樂透公司表示，該樂透全國一共12人贏得頭獎，每人約可分得澳元3,333,333.34元，其中4人來自昆士蘭州、4人來自維多利亞州、3人來自新南威爾斯洲、1人來自西澳大利亞洲。

賣出彩券的商店老闆維瓦克(Vivek Ganesh)得知喜訊也開心表示，過去9年來他們商店曾賣出4次中大獎彩券，其中3張是頭獎，除了祝福得獎者，很開心他們的店也能因此沾到喜氣。

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