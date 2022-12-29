台中司機「少1動作」輾斃母子　PTT怒吼：只有台北公車有做到

網搜小組／劉維榛報導

台中27日深夜時，學士路、英才路口發生一起死亡憾事，一家三口過馬路，公車竟「無減速」撞上媽媽與兒子，2人送醫搶救仍回天乏術，讓目睹整個經過的丈夫哭喊，「我該怎麼辦？」對此，網友也痛批，台中公車轉彎時，難道都沒有停下來做「指差確認」？

還原這起悲劇，周二晚上11點多，伊拉克籍季姓男子帶著老婆與1歲多兒子外出吃宵夜，但發現麥當勞關了，於是準備回家，殊不知過馬路時，一輛公車快速轉彎，也沒有減速停下來，壓過老婆跟孩子的身體，直到另個道路才停下。

當下妻小被送往400公尺遠的醫院搶救，無奈仍救不回2位摯愛的性命。中國醫藥學院附設醫院急症暨外傷中心急診部主任陳維恭透露，母子頭部雖無明顯外傷，但軀幹有多處擦傷、都是瘀青，腹部肝脾等臟器大出血，引發急性休克、腦幹功能受損，團隊奮力搶救仍無法拉回母子。

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▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華、鄧木卿翻攝）



針對「是否有看到一家3口過馬路」、「是否是平時常走的路線」、「當時車速多快」等問題，肇事司機皆低調表示，交由檢方偵訊。肇事司機也向死者家屬彎腰致歉，表示自己真的不是故意的，之後更跪下磕頭道歉，但死者父親見到此舉反而更加心痛，癱坐放聲大哭。

對此，有網友在PTT發文表示，如果大家有看過木曜邰哥開公車的影片，應該知道公車司機轉彎時，都要停下來做「指差確認」，以確保沒有行人才能通過路口。原PO也強調，在北市搭公車，遇到轉彎路口時，司機的確會停下來執行指差確認。

看著2位死者命喪輪下，原PO也不禁質疑求真相，「難道台中市公車司機不用做這項確認嗎？」

文章曝光後，底下網友熱議，「這台累犯了啦」、「北部有，南部就不知道了」、「在台灣是行人要指差」、「新北一堆公車司機像在開賽車一樣」、「真的只有台北，新北都不會了，何況其他鄉下地方」、「在台北有被公車讓過，想說怎麼都不走」、「應該要嚴格執行，沒做就罰」、「交通部要出來說話嗎」、「台北的會減速，台北以外的...」「首都客運司機轉彎前，還會喊確認號誌、確認來車、確認行人」。

▼目睹妻兒遭公車輾斃，丈夫表示當時公車速度超級快 。（圖／記者游瓊華翻攝）

