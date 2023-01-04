「還稅於民」網路聲量排名出爐　蔡英文好感度0.2居末

▲還稅於民聲量比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，下同，點圖放大。）



記者詹宜庭／台北報導

針對「還稅於民」議題，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，去年12月20日至1月2日的網路輿情討論聲量，結果顯示，總統蔡英文、國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇、民進黨候選人吳怡農、行政院長蘇貞昌、民進黨立委何志偉5人聲量最高，其中以何志偉獲得0.4的好感度居冠，蔡英文好感度0.2居末。

根據TPOC台灣議題研究中心輿情分析資料顯示，朝野政治人物在稅收超徵、還稅於民議題聲量最高的前五名分別為，蔡英文、王鴻薇、吳怡農、蘇貞昌、何志偉。

中心指出，蔡英文總聲量以1.4萬則居冠，好感度以0.2居末。王鴻薇則因在12月20日率先召開記者會公布「還稅於民」政見，坐擁4200則聲量排名第二，好感度更達0.35位居前段班；而與其競爭的吳怡農，原先強調「重視財政紀律，將超徵稅收優先拿去還債」，到了12月28日受訪才首度表態支持發現金紓困，聲量為1580則，好感度為0.28，負面聲量高達46.8％居冠。

另外，蘇貞昌以1485則聲量拿下第四名，負面聲量比例突破4成；民進黨立委中首度表態支持「還稅於民」的何志偉，聲量雖以1059則排名最後，但好感度卻以0.4坐擁五人之中最高。

TPOC台灣議題研究中心也指出，去年12月25日至1月3日期間，蔡英文網路聲量呈下降趨勢，但值得注意的是，12月27日蔡英文宣布延長義務役役期時，當日雖然累積了高達1.2萬則負面聲量，好感度仍為0.4。直到蔡英文在元旦談及普發現金議題時，好感度才掉至0.28，隔日跌到0.26。不過，蔡英文在1月3日宣布「發現金」，好感度就回溫到0.31了。