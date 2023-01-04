開春全民發6000怎麼領？直接入帳、ATM、郵局領都在討論中

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

去年超徵4500億稅金，總統蔡英文日前召開國安會議決定其中的1800億可與全民共享，行政院長蘇貞昌4日宣布，其中的1400億與全民共享，每人6000元，預估開春後發送。至於發放方式，據了解，目前仍在研議中，過去有現金補助直接入帳的做法，包括ATM請領、郵局臨櫃領取等，也都是討論方案。

知情人士說，直接入帳、ATM請領或是郵局臨櫃等，都是過去發放現金的樣態，也是這次全民普發現金可能的做法，相關部會會參考過去經驗，設計或規畫更加簡便的領取方法。

該人士說，但過去不是普發，都是發放給既有帳戶的族群，因此很多人可以直接打入帳戶，或是由勞工雇主代為申請。但現在要建立一個普發型的機制或系統，要等相關部會做進一步討論。

據了解，直接匯款是最簡便的方式，但一個民眾有多個帳戶是常態，如何做到真實性、不重複性，以及複數帳戶的擇定機制，行政作業上相關部會都在研究。

行政院長蘇貞昌指出，1800億準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業。

蘇貞昌強調，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

另外，蘇貞昌也提到，低收入戶、中低收入戶會加碼每人750元、500元，能夠每個月入帳，今年也都會照這樣來做。

▲農曆年後普發6000元現金。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）