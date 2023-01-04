原本要發N倍券？　郭正亮揭「普發現金」內幕：是蘇貞昌私房錢

▲蘇貞昌、蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布，國庫超徵1800億扣掉必要規劃後，共有1400億元能讓全民從小到老共享經濟成果，每人6000元，中低收入戶、低收入戶則分別再加碼每月500元與750元。對此，前民進黨立委郭正亮透露，蘇貞昌原本是要發三倍券或五倍券，但後來被蔡英文說直接發現金，因為這不是蔡英文的私房錢，而是蘇貞昌的私房錢。

針對外界質疑「普發現金」是否會債留子孫，郭正亮今天在中天節目《綠也掀桌》中表示，如果他是行政院長一定發三倍券或五倍券，其中的貓膩在於，就行政系統而言，立法院立個法源給他就能直接發錢；但如果是發三倍券或五倍券，則是民眾花錢去買的，這筆錢到行政院會被列入特種基金，「特種基金就是行政院的私房錢！」

「蘇貞昌為什麼那麼愛N倍券，就是因為太好用了！」郭正亮指出，這次蘇貞昌原本想發N倍券，但後來被蔡英文說直接發現金，因為這個不是蔡英文的私房錢，而是蘇貞昌的私房錢。

郭正亮補充，行政院不能直接拿現金進口袋，一定要有科目，而N倍券就是列入特種基金的科目中，變相成為中央另類的統籌款。

至於蔡英文在元旦談話中對超徵金額用法語帶保留，由蘇貞昌在3日搶先喊出「發現金」，郭正亮認為，蘇貞昌沒有得到蔡英文的尚方寶劍之前，不敢自己做決斷，所以應該是蔡英文把可以得分的牌交給蘇貞昌來宣布。

郭正亮強調，蔡英文從來都沒有說過「不能發」，只有說會再研議，但最弔詭的是，民進黨代理黨主席陳其邁罕見表態支持蘇貞昌續任，「應該也是得到蔡英文的什麼，或是傳達蔡英文的意思，也代表蘇貞昌還是決策體系的重要成員」。