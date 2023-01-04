快訊／力挺吳怡農　王世堅喊話：不要把民進黨揍到死

▲王世堅今天晚間參加吳怡農廟口開講活動。（圖／記者林敬旻攝影）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數4天就要投票，民進黨候選人吳怡農4日晚間在中山松澤宮舉辦廟口開講活動，同額競選黨主席的副總統賴清德、市議員王世堅與會力挺。王世堅助講時說，這一票不只台灣人在看，中國國家主席習近平也在看，呼籲「投給習近平看」，還說民進黨做不好「巴兩下就好」，不要把民進黨「揍到死」。

吳怡農今天晚間舉辦廟口開講活動，除了賴清德登台助講外，包括前黨主席卓榮泰、黨副秘書長林飛帆、立委吳思瑤、何志偉、高嘉瑜、台北市黨部主委張茂楠、擔任競總總督導的王世堅、市議員陳怡君、許淑華等人均與會。

王世堅致詞時說，吳怡農是一位單純的好青年，很多國民黨、統派的媒體都在抹黑他，不過，單就吳怡農的單純、善良，就可以成為立法院的清流，這正是現在立法院需要的，而不是黑金、亂抹黑者，吳怡農可代表基層的民意，替民眾發聲。

王世堅表示，吳怡農的學經歷俱佳，他已經準備好了，從財經到金融都有很清楚的研究，此外，民進黨一定要贏，民進黨代表的是台灣的生命和活力，若是民進黨做不好「巴兩下就好」，不要把民進黨「揍到死」，民進黨這次絕對不能輸，因為若是輸了，贏了就是統派了。

王世堅說，這一票投下去很重要，因為這不只是台灣人、美國人在看，未來的子孫、中國和習近平也在看，「我們勇敢站出來，投給吳怡農，投給習近平看好不好！告訴習近平：我們這代的台灣人，不是貪生怕死，不是中國叫我們站就站、叫我們跪就跪！」