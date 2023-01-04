王浩宇最反對發現金！　「台灣人愛存錢、鈔票用一年就壞掉」

▲▼王浩宇曾多次反對政府直接發現金，理由包括台灣人超愛存錢、鈔票使用習慣差。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

還稅於民發券還是發現金終於定案！行政院長蘇貞昌今（4日）宣布，農曆年後全民普發現金6000元。不過，翻開前議員王浩宇過去的言論發現，過去3年來，他曾多次公開反對直接發現金，原因包括台灣人超愛存錢、鈔票使用習慣差、印鈔票更貴等，更舉前總統馬英九發放消費券為例，直言「台灣當然不該重蹈覆轍」。

王浩宇2020年5月26日曾經發文替執政黨辯護振興券方案，他以「還在那邊發現金？」為開頭，表示2009年馬英九政府舉債858億發放每人3600元的「消費券」，但台灣人超愛存錢、用來買必需品減少花費，最後替代消費竟然高達70％，僅增加0.28的經濟成長率。

王浩宇指出，事後檢討才發現，「台灣人超愛存錢，消費券本來應該在市場上增加消費流動、活絡經濟，最後轉一圈變成銀行存款」，可謂當時政府賠了夫人又折兵、經濟反而陷入困境。

王浩宇直言「台灣當然不該重蹈覆轍」，他解釋，1000元換3000元政策看來複雜，卻能逼民眾把銀行存款中的1000元拿出來消費，加上政府另外補助，幾個月內就能產生3000元乘上2300萬人的消費刺激，「這樣的做法有錯嗎？」

時間拉到2021年，政府第二次發放振興券，也就是「五倍券」。王浩宇當時解釋為何不直接發現金的原因，表示「印鈔票也要錢，而且台灣人鈔票使用習慣很差，大概平均用一年多就壞掉」。對比五倍券印刷、配送、兌換等成本高達上億元，他認為「算起來沒有貴多少，重點是，如果可以真的促進經濟的消費，那增加的稅收早就超過成本了。」

王浩宇再次反對直接發現金，表示過去就有人討論為何不發現金就好？他說明，紓困的部分，政府一直都是發現金用匯款的，而振興的功能很明確，就是讓因為疫情而受到影響的產業可以快速復紓，重點就是：這些資金要能確實流入市場，「印鈔票、發現金不但沒用，還會造成通貨膨漲。」

直到2022年11月29日，王浩宇仍呼籲政府「再發一次振興券」，他強調對疫情期間虧損企業，再補助穩定就業勞工一定金額防疫補償，全面放寬防疫限制，另外針對紓困貸款勞工，再給予一次性現金補償。