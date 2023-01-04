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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農喊話正向選舉　批對手抹黑謾罵「看不到國家未來」

▲▼吳怡農接受媒體聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲吳怡農。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市第3選區立委補選4日下午進行公辦政見會，對於選戰策略，民進黨候選人吳怡農表示，人才是決定國家未來的重要因素，什麼樣的選舉文化會決定什麼人成為政治人物，如果充滿抹黑、謾罵、造謠，那麼贏得選舉的就是擅長抹黑者，若國家由他們主導，很難看到國家的未來。

吳怡農指出，正面選舉、不謾罵、不抹黑、不做人身攻擊，很多人質疑他的選舉方式，遇到不講理的對手是不是只有挨打的份，如果人家噴口水就噴回去，然後呢？這樣的選舉跟民主是我們所期待的嗎？「我可以約束自己，但沒辦法約束對手，只有大家手上的選票才能。」

吳怡農表示，選舉大家都想贏，但應該用正確的方法贏，這次選舉我承諾會打的清清白白、贏的光明磊落，不掛看板、不插旗子，引來排山倒海的質疑，但北市議會去年也通過自治條例，北市選舉禁止張貼看板，自己也認同這樣的政策，不只為了市容，也降低年輕朋友參選的門檻，相信台灣的選舉會更好。

吳怡農指出，聳動刺激的口水戰掩蓋了政見討論，自己舉辦無數的客廳會，目的就是要跟選民報告立場跟主張，希望大家一起來討論對國家的期待，更重要的是如何實現。

對於國防，吳怡農表示，兵役的訓練內容必須全面改革，所以必須適度延長兵役、建立國土防衛部隊，在陸海空軍第一線防衛作戰後，負責守備城鎮、社區安全，跟警消人員協同作戰，進到國會後，會要求行政部門讓每位役男平安回家、扎實役男的訓練內容，在國防所做的所有努力，就是為了維持和平，國安不分顏色，大家一起來努力。

吳怡農強調，松山機場遷移可以克服很多問題，2030年桃園機場第三跑道完工，就能重新討論大台北區的規劃，開始建設更多公共設施、社宅，松機213公頃，周邊卻禁建、限建，眼看只剩六、七年時間，必須儘速規劃，松機遷建可以帶動台北市未來三四十年的發展。

吳怡農也就外語政策、產業振興、消防人力等政策提出意見，他表示，台北市2百萬人口裡消防人口不到1800人，平時人力緊繃、災害發生時無法負荷，所以必須增加地方消防人力、編列專案經費，並更新消防現有裝備。

吳怡農指出，這次選舉，自己希望做出一些改變，可以透過政見來檢視適不適合擔任立委，但是對手做了完全不一樣的選擇，從登記以來就抹黑、謾罵，民眾已經感到厭煩，「一月八號不是我一個人的選舉，是大家的選舉，如果你覺得台灣可以更好，應該有更多相互尊重，那麼這個禮拜天，請一定要出來投票。」

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