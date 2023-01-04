嗆民進黨立院席次太多了！　王鴻薇：不需要多一席「投票部隊」

▲王鴻薇政見發表。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

台北市第3選區立委補選今（4）日下午舉行公辦政見發表會。國民黨候選人王鴻薇再次提出她的5大政見，包含核二核三延役、還稅於民、強化社會安全網、全面檢視政府廣宣標案，以及降低公辦都更門檻等。王強調，立委最重要的職責就是勇於監督、勇於為民發聲，現在立法院的民進黨席次太多了，未來不需要一個為政府護航的投票部隊候選人，而是要一位強力監督的立委。

對於強化社會安全網，王鴻薇說明，過去幾年發生很多悲劇事件，她感嘆社會安全網是否還再補破網？未來若進入立法院，會強化社會安全網，同時也會推動社區心理衛生中心，比照家暴防治中心，該中心加入社會局、教育局、警察局等單位，提升社區心理衛生中心的層級及功能，照顧到更多需要的民眾。

王鴻薇也主張降低公辦都更門檻，現在都更極為緩慢，很多民眾擔心建商參與，是否會被建商佔便宜與剝削，因此很多人歡迎公辦都更。目前公辦門檻偏高，需要達到90%同意，她過去服務的案子中，就有很多民眾拼命奔走，但最後只差幾個百分點，仍無法跨過門檻，應透過修法讓地方政府依法行政推動。

針對核二核三廠延役，王鴻薇表示，台灣民眾擔心缺電問題，過去幾年發生多少次大停電，但都看不到政府解方，若照蔡政府2025年非核家園，但現在綠電發電比例卻已嚴重跳票。她認為，現在全世界都碰到能源危機，能源價格不斷高漲，全世界都再想辦法解決，如歐盟議會去年7月通過核能納為綠能、日本決定今年2月推動核電廠延役、韓國擴大投資核電廠；她批評，請問還要任由民進黨抱著反核神主牌，無法解決能源危機問題嗎？

至於近期熱議的還稅於民，王鴻薇說，很高興見朝野立委與行政院從善如流，但她也提到，除2020年外台灣年年超徵，蔡政府執政6年超徵1.1兆已是天文數字，若她沒發現這問題並且提出來，這些錢政府真的會還給民眾？

王鴻薇說，她進入立法院後一定嚴格審查預算，幫大家看緊荷包，了解政府到底怎麼用納稅錢並定期揭露，現在政府重大預算不夠透明，及還稅於民不該是一次性發現金，若這樣就變成選舉期間政策買票，呼籲應建立一個制度。

王鴻薇強調，一個立委必須勇於監督、為人民發聲，現在立法院民進黨立委席次太多，要通過什麼預算都可輾壓，未來不需要為政府護航、當投票部隊的立委，而是需要強力監督的立委。

