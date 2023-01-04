吳怡農批「對手不斷謾罵」　王鴻薇反問：哪句人身攻擊了？

▲王鴻薇政見發表。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

台北市第3選區立委補選將於1月8日投開票，今（4）日下午舉行公辦政見發表會。過程中民進黨候選人吳怡農批「對手在選舉過程中一直攻擊他」；王鴻薇則反問「從選舉開始，哪句話對吳怡農有謾罵跟人身攻擊？」請吳怡農具體指出。

吳怡農稍早政見發表圍繞國家安全、競爭力、讓台灣國際化等3個議題，說明其理念及願景。不過在政見發表會中，他提到，選舉文化會決定什麼樣的人成為什麼樣的政治人物，在選舉文化中若充滿抹黑、謾罵和造謠，贏得選舉的人就會是擅長抹黑謾罵和造謠的人。同時他也說，自己希望是個乾淨的選舉，但對手不斷攻擊謾罵。

對此，王鴻薇一上台則說，剛剛吳怡農一在說自己在謾罵他，她問吳怡農，選舉開始後，除了針對政見提出質疑，哪裡有謾罵以及人身攻擊？講話要有所本、要提出具體論述，請他明確指出王鴻薇是哪一句話有在謾罵他？

同時，王鴻薇也說，12月2日登記參選時，她在選委會的調查表中明確勾選希望採取辯論方式，但依規定需要三分之二的候選人勾選此方式，才能進行辯論，她問吳怡農12月1日登記時，這一份意願調查表他勾選了什麼？是不是一開始就拒絕、迴避辯論？希望吳怡農能誠實向所有選民報告。

