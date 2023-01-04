王鴻薇嗆「發6千太小氣」　綠委怒：你以為菜市場喊價？

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌4日宣布每人普發6000元現金，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。國民黨立委候選人王鴻薇則嗆太小氣「何不發1萬」，對此，民進黨立委林俊憲回嗆「以為在拍賣會喊價嗎？」他表示，要是照藍營所說全部發掉，是不是又要回頭改罵發太多？發與不發都有話講，這是最低級的抬槓，為了效果隨便亂喊，「真以為自己是在『主委加碼』啊」？

行政院拍板定案發現金的具體金額，每人發放6000元，並針對中低收入者每人多發500至750元，預計會花費1400億元。

林俊憲表示，政府已說明過，4500億分給地方700億，中央3800億裡有1000億補貼勞健保、1000億對抗通膨，再留400億預備，拿出來發現金的就是1400億。前兩項千億預算也是用在目前大家最關注的社會議題，也是切切實實回饋到民眾身上，相信國人也能認同這樣的分配方式。

林俊憲表示，國民黨是不是忘了，他們之前開了多少場記者會在抨擊物價，畢竟國際通膨高漲，政府也僅能做到盡量控制。現在好不容易有財源了，這1000億要是照國民黨所說的全部發掉，是不是又要回頭改罵發太多？沒有用來抑制通膨？發與不發都有話講，這不叫監督，只是最低級的抬槓。

林俊憲呼籲，王鴻薇要不就好好去當本來該當的議員，要不就有格調一點，選舉搞得像是在上綜藝節目一樣，為了效果隨便亂喊，真以為自己是「宮廟主委」玩「主委加碼」啊？

林俊憲指出，政府已經明確說明了這4500億的分配與用途，「『王主委』想加碼，那就換妳說明6千變成1萬的理據何在？壓縮到的2個補貼方案又該如何彌補？」