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民進黨中央拍板提名續戰南投立委補選　蔡培慧：全力以赴

▲民進黨中央今宣布由蔡培慧參加南投縣第二選區立委補選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲民進黨中央今宣布由蔡培慧參加南投縣第二選區立委補選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委將於3月4日進行補選，民進黨代理黨主席陳其邁今決定提名去年參選縣長失利的蔡培慧再戰；蔡培慧表示，為家鄉南投的發展而努力是從政以來不變的初衷，非常感謝黨內同志凝聚團結意志，而距離投票只有2個月，她必定全力已赴、加足馬力衝刺，以服務的熱忱努力贏得鄉親認同。

南投縣立委第二選區（濁水線）包括縣治所在的南投市，以及名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉；蔡培慧出身第一選區（烏溪線）的魚池鄉，也在2020年參選該區立委，這次則將戶籍遷至蔡母的故鄉鹿谷，跨區參選，也是近3年內連續第三次參選中央暨地方指標性公職。

蔡培慧說，不論是921地震重建期間或踏入政壇後，都心在南投，在縣長選舉結束後的感恩謝票期間，也感受到許多鄉親的不捨與惋惜，也對南投未來發展感到憂心；她不諱言選舉過程要消耗大量人力、物力、財力，對來自偏鄉、沒有豐厚金脈的自己而言都是莫大壓力，但在審慎思考並經共同討論後，仍決定承擔責任、為南投「擱拚一次」，並感謝黨中央及地方黨內同志的支持。

蔡培慧強調，自己曾是第9屆立法院評鑑的優質立委，無論從教育環境升級、促成中興大學南投分校設立、協助農業環境提升及從農保障、銀髮長輩的交通醫療及長照，還是青年關心的議題，都相當有經驗，亦有能力制定並執行促進南投經濟及地方發展的政策、充分照顧弱勢民眾、有效連結中央資源，全心全意為選民服務。

而國民黨原有3人表態爭取立委補選提名，最後卻可能由前縣長林明溱參選，讓不少民眾大感意外；蔡培慧表示，南投沉痾已久、百廢待舉，林明溱擔任過立委及縣長，大肆造空橋建高塔的工程並沒有為地方帶來顯著的經濟收益，反而造成人口外移、產業蕭條，這些也都是她念茲在茲、迫切打算重振的目標。

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