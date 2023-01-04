黃珊珊曝「取消晨會」在意料之內　只盼公開透明精神能延續

▲黃珊珊表示，新市府取消晨會在意料之內，她只希望公開透明的精神能延續。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上七點半的晨會文化，新任市長蔣萬安日前則表示，開會要以效率為最高指導原則，不要為開而開，打破晨會文化。對此，前台北副市長黃珊珊4日在臉書透露，新市府取消晨會在意料之內，每個人都有自己的管理方式，她沒有意見，她只希望，公開透明的精神能夠延續。

黃珊珊指出，台北市政府開了八年的晨會，自己則是在任內整整開了兩年十個月。她表示，晨會報告的都是府級列管或跨局處的重大事務，例如：東西區門戶計畫、居住正義、長照政策、e化、社宅進度、三貓計畫等等重大事項，每個專案管理的負責人大多是副市長、秘書長、副秘書長，含市長一共八人的決策小組，共同聽取局處報告。她提到，在晨會之前都會有會前會，也就是府級長官必須掌握晨會報告內容，晨會報告時，每個人都可以表達意見，因為各自列管事項，自己可能有盲點，需要別人提供意見，才不會流於率斷。

「眾人的智慧大於個人的智慧」，黃珊珊表示，這是柯文哲常常掛在嘴邊的話，例如有些事項，她會先跟市長討論過後，之後再到晨會報告，例如：重陽敬老金發放財源，經過大家討論後，有時會有不同的結論，但是都是往好的方向修正，沒有人堅持己見，決策品質反而更好、也更有效率。

黃珊珊提到，這個體制，因為是七點半開會，可能大家會覺得很累，但是，她覺得晨會開完，早上還有三個小時可以做其他的事情，反而比較不會耽誤正常業務。她認為，也許晨會對於很多局處首長來說很辛苦，但是，每天晨會的會議記錄全公開，也會作為所有政策的決策依據，將來由府級長官承擔責任。

黃珊珊最後表示，「新市府取消晨會也在意料之內」，每個人都有自己的管理方式，她沒有意見。她強調，只希望「公開透明」的精神能夠延續，權責分明的決策方式，讓優秀的市府同仁可以安心執行，不必被棄車保帥，也不必自己去面對未來不確定的責任。