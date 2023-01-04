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台北年貨大街6日登場！疫後首度恢復試吃　估「提高2至3成採買意願」

▲▼台北市長蔣萬安出席2023台北年貨大街記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席2023台北年貨大街記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

「2023台北年貨大街」即將於1月6日熱鬧展開，今年以「過年講究不將就」為主題，因應疫情逐步解封，所以與過去2年疫情期間不同，開放民眾試吃活動。面對疫情有可能再起，台北市長蔣萬安也提醒民眾盡量配合中央防疫規定，並柔性勸導佩戴口罩、不要邊走邊吃。

2023年貨大街將於1月6日展開，今年為疫後解封回歸封街設攤，串連台北市十大年味商圈共同行銷帶動商機，讓民眾感受到年節文化；且為迎接兔年，也推出福氣萌兔吉祥物，包括五大巨型福氣萌兔、年貨大街限定兔gether發財金等，而迪化街商圈、永樂廣場上也設置萌兔巨型氣球裝置、兔年福氣共創燈區，以及總獎額超過百萬元的巨型開運紅包牆。

針對年貨大街規劃，台北市迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋表示，自過去2年疫情影響，今年首度開放試吃，之前沒有試吃活動，民眾採買意願會比較低，今年則預估民眾購買意願可提升2至3成，「大家都喜歡試吃一下，才有意願採買。」

▲▼台北市長蔣萬安出席2023台北年貨大街記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對目前仍有新冠疫情，徐慶棋指出，會呼籲民眾到迪化街採買年貨時，口罩戴好戴滿，並請民眾在原點試吃；而今年與往年相同，也會有巡守隊，倘若民眾口罩不小心弄丟，巡守隊可立刻幫忙補上。

蔣萬安受訪時表示，年貨大街一直是台灣最具代表性的年節市集，也是所有台北市民從小到大的回憶，所以這次特別串聯了十大商圈，讓商圈自主推出很多促銷活動，希望共同來振興疫情趨緩之際的經濟，也鼓勵民眾來消費，拚春節商機。

至於疫情的部分，蔣萬安提及，3日市府已召開疫情應變會議跨局處討論，包含醫療量能的盤點、春節期間疫情狀況，其實他們都有掌握，且包括口罩、快篩試劑、口服藥物等，目前都有3到6個月的庫存量，市民可以放心；提醒民眾在逛街期間盡量配合中央防疫規定，如果可以就保持距離、戴著口罩，而北市整體醫療量能也很充足。

▲▼台北市長蔣萬安出席2023台北年貨大街記者會。（圖／記者袁茵攝）

被問到試吃恐有讓疫情擴散的風險，會不會呼籲盡量別邊走邊吃？蔣萬安說，當然會透過柔性勸導，還是要留意疫情有可能再起的狀況，但也希望民眾前來感受年節氣氛，共同拚春節商機；試吃部分則期盼民眾稍微留意。

媒體追問，是否嚴格限制定點試吃，倘若違反就會開罰？蔣萬安稱，都會再跟衛生局做最後討論，市府會隨時監測相關疫情狀況，且陸續有很多返台過年的民眾，「這個部分我們會即時掌握、即時因應，做相關的處置。」

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