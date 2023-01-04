▲台北市長蔣萬安出席2023台北年貨大街記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化，台北市長蔣萬安剛上任時選擇「柯規蔣隨」，從12月26日召開7時30分晨會持續至12月30日止，但1月3日決定不再召開晨會。民眾黨台北市議員陳宥丞向北市府調閱資料發現，蔣萬安上週晨會完全沒有會議紀錄，質疑「這才是真的為開而開」。

陳宥丞3日表示，蔣萬安宣布今起不延續柯文哲每天早上7時30分晨會慣例，更表示「為了開而開」，一切絕對以議題導向，以效率為原則，以解決問題為目標；但8年來晨會一直是各局處與市長市政交流、研議的重要例會，「如果是好的政策與文化就應該延續，不能為了反對而反對，不能因為是柯文哲市長的做法，就刻意選擇不跟進。」

▲陳宥丞向北市府索資晨會會議紀錄，結果卻得到「未有紀錄」等回應。（圖／台北市議員陳宥丞辦公室提供）

陳宥丞提及，雖然蔣萬安上任第一週有延續7時30分開晨會處理市政政策，但根據他向市府調閱的資料卻看到，「蔣萬安這週晨會竟連會議紀錄都沒做」，也難怪議員索資不肯提供，相較以往柯文哲時期，晨會會議紀錄做得很清楚，也很樂意提供給議員參考，蔣萬安市長這一週開的是「連會議記錄都沒做的會議」，這才真的是「為開而開」。

陳宥丞強調，8萬名市府員工都是熟稔公務的優秀人員，市長透過會議與他們交流，正是可以向公務員學習，也是最快可以上手的方式，再加上清楚的會議紀錄做依據，也可以讓大家有所遵循，透明公開、有效率的處理市政，這是蔣萬安必須好好思考，還有向柯文哲看齊的地方。

對此，蔣萬安4日下午出席台北年貨大街記者會時回應，其實晨會就是一個溝通型的會議，他都會把晨會、午餐會報交辦的意見與想法帶到市政會議、專案會報，甚至像疫情應變會議等，這些都會有正式會議紀錄，也都一定公開透明。

蔣萬安指出，自己之前強調過，第一週晨會試運行過後，大家也逐步形成共識，「我們開的會議，絕對是以效率為最高指導原則，而且以解決事情為目的，所以不需要把所有人的時間、會議內容綁死，這樣可以讓市政團隊更自由溝通，更順暢地推動市政。」