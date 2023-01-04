　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

▲雲林縣政府去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲裸露地表以稻草進行覆蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

針對濁水溪揚塵治理，雲林縣政府持續透過監測及監視隨時掌握空氣品質、揚塵變化，以落實執行揚塵防制及改善行動方案分工內的揚塵預警應變、防護宣導。根據記錄，2022年的「濁水溪的河川揚塵事件日」僅2天，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值也有超過4成的改善，績效顯著。

雲林縣長張麗善指出，在濁水溪揚塵防制及改善行動方案的推動下以「擴大管制面向，全面施作，提前應變，源頭管制」為理念，依權責分工執行，揚塵影響嚴重現象已有改善，另從國際鳥會eBird官網尋找「雲林濁水溪口南岸」紀錄也超過有230種鳥類出現，儼然已形成復育鳥類棲息地。並也深獲中央的肯定，在環保署空氣品質維護改善考核中，去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。

▲雲林縣政府去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲文蛤殼鋪設固砂情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維說明，透過各公私單位的協助與配合，包含堤防外沿岸砂石場進行灑水及覆蓋動作、工地加強工區周邊道路灑水頻率及裸露地表覆蓋，堤防內由第四河川局執行高揚程泵浦灑水、水線噴灑、堤前便道水車灑水、培厚植栽區水線噴灑及中水局集集攔河堰配合預先放流等，其中在地的台塑企業也贊助出海口水井灑水的用電費用、六輕聯絡道路認養洗街。

縣長張麗善表示，感謝各單位的配合與努力，交出2022年濁水溪的揚塵事件日僅2天的漂亮成績；不僅環保署崙背測站的PM10年平均濃度由57.3 μg/m3降低至35.6 μg/m3，麥寮測站的PM10年平均濃度亦由70.7 μg/m3降低至31.9 μg/m3，平均改善率亦達46.3%，顯示由濁水溪上游到出海口的各個區段的揚塵情形，均有明顯改善。

▲雲林縣政府去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲生態改善部分，濁水溪出海口可見鳥類棲息景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府除持續與環保署、四河局、中水局、國教署、彰化縣政府持續投入揚塵防制改善的相關單位致上最誠摯的感謝外，同時也恭喜四河局「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」榮獲公共工程界最高榮譽「第22屆公共工程金質獎」-「公共工程品質優良獎」特優及「揚塵防制公私協力-攜手邁進地方創生」榮獲「第五屆政府服務獎」肯定，未來也不會鬆懈，未來也將透過地方創生、環境教育場址營造，並結合當地企業，共同創造生態共融、環境共好、經濟共榮的環境。

▲雲林縣政府去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022 TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲堤防內由第四河川局執行高揚程泵浦灑水、水線噴灑、堤前便道水車灑水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►這家公司收入80%回饋社會　雲林縣消防局獲贈救災後勤車

►蘿蔔田驚見上百幼童採收團　里長無償提供食農教育最佳場域

►「誠信碗粿」貨車零件被偷　好心人買光5百碗...顏清標出錢幫修車

►1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

►高麗菜、茂谷柑啟航到新馬　張麗善為2023首發雲林農產外銷封櫃

ET快訊
第一位YouTuber「斗內金破千萬」是他！　PTT喊扯：罵
快訊／板橋女2天沒去上班　房東開門…她躺沙發睜眼死亡
這張千元鈔不要收！假鈔流竄全台　序號曝光
候選人政見發表　他15分鐘「全程靜默」只做1動作
幕後／全民發6千　蔡英文被誤解政策轉彎關鍵曝
闖空門性侵8女逃22年！　每次都留拭精衛生紙團
經典賽韓國隊30人名單出爐！　3大聯盟好手入列
人妻甜喊哥哥！　揪人夫衝摩鐵：下面X這麼小

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「部落節電同樂會」就是不插電！　冬季最終場 1／8鹿野登場

濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

台東縣長饒慶鈴慰問南迴第一線辛勞同仁　並致贈數位紅包

高鐵延伸屏東+高屏二快共用路廊方案中央同意　屏縣府盼加速辦理

9萬酒駕罰單欠7年！　花蓮男憂父住處遭查封...乖乖分期繳納

花蓮學子真行！犧牲暑假密集訓練　國際技能人大賽獲1金1銀

蘿蔔田驚見上百幼童採收團　里長無償提供食農教育最佳場域

這家公司收入80%回饋社會　雲林縣消防局獲贈救災後勤車

台電屏東區處「金兔報喜名家揮毫」迎新春　出遊莫忘關電源

屏東燈節1／13點亮璀璨　可愛小提燈「光光兔」搶先亮相

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

躲門後給遠距女友驚喜　她走近被嚇爛像看到鬼

「部落節電同樂會」就是不插電！　冬季最終場 1／8鹿野登場

濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

台東縣長饒慶鈴慰問南迴第一線辛勞同仁　並致贈數位紅包

高鐵延伸屏東+高屏二快共用路廊方案中央同意　屏縣府盼加速辦理

9萬酒駕罰單欠7年！　花蓮男憂父住處遭查封...乖乖分期繳納

花蓮學子真行！犧牲暑假密集訓練　國際技能人大賽獲1金1銀

蘿蔔田驚見上百幼童採收團　里長無償提供食農教育最佳場域

這家公司收入80%回饋社會　雲林縣消防局獲贈救災後勤車

台電屏東區處「金兔報喜名家揮毫」迎新春　出遊莫忘關電源

屏東燈節1／13點亮璀璨　可愛小提燈「光光兔」搶先亮相

總說討厭學校？恐是「兒童憂鬱症」上身　專家揭4大核心現象

手機也能拍星空！vivo X90像把單眼放到口袋裡

水煮蛋內竟藏「鑫鑫腸」！她剝開驚見「蛋中蛋」嚇歪：不敢吃

夫訂做「亡妻雕像」整尊擺客廳天天共處！　全因她生前1句話

想學網紅！帶3歲兒去日本玩...老公卻狠拒　網勸：享受2人世界

來台快閃14天！京都高人氣「龍漢堡」客座晶華　5款口味可選擇

福斯「首款電動房車」ID.7亮相　空間比Passat大、續航達700公里

新竹縣首座社宅「新湖好室」發包！　130戶預計2027年完工

楊志良／寧可現在要回超收稅金　不指望財政紀律嚴正化

不准吃糖生氣離家　94歲嬤賭氣「下次走偏僻一點」警哄她回家

路人跨年抬頭看101煙火　驚見旅館男女「窗邊連結」嗨翻：為愛鼓掌

地方熱門新聞

大溪退伍軍人病確診個案　衛生局已掌握

蔣經國為他3度南下　前滿州鄉長尤欽榮辭世

《欺妻49天》與鹿耳門聖母廟結緣

日籍人士台南確診隔離黃偉哲問候

酒駕罰單拖7年　男憂住處遭查封申請分期

北榮桃園分院提醒民眾　正視心血管健康

台南正副議長涉賄　議員：希望檢調公布真相

遮蔽車牌深夜聚集競速危駕

南警新春擴大臨檢績效佳

台南仁德區德善路工竂火警

停車休息被摸走10萬　毒蟲被捕

捐書請你免費喝咖啡　新北市圖推清舊書捐「漂」書

上百幼童現身蘿蔔田　食農教育最佳場域

屏東燈節1/13點亮璀璨　可愛兔兔小提燈亮相

更多熱門

相關新聞

這家公司收入80%回饋社會　贈雲林救災後勤車

這家公司收入80%回饋社會　贈雲林救災後勤車

和嵩金屬建材公司、和嵩建設公司多年來於國內許多地方默默貢獻資源，舉凡偏鄉教育、校園課桌椅、學生運動設備或社會救災需求等，有需要的地方必能見其身影。今（4）日該公司在雲林縣議會總務主任丁仁傑穿針引線下，捐贈雲林縣消防局一輛消防後勤車，協助完善救災工作的安排及部署、蒐集並傳遞災情。

上百幼童現身蘿蔔田　食農教育最佳場域

上百幼童現身蘿蔔田　食農教育最佳場域

虎科大攜手TAISE簽署永續發展倡議書

虎科大攜手TAISE簽署永續發展倡議書

高麗菜茂谷柑到新馬　張麗善為農產外銷封櫃

高麗菜茂谷柑到新馬　張麗善為農產外銷封櫃

「誠信碗粿」車零件被偷　好心人買光5百碗

「誠信碗粿」車零件被偷　好心人買光5百碗

關鍵字：

濁水溪揚塵雲林獵砂行動四河局雲林縣政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

全民領錢了！最高拿15000元

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

超徵發現金！他怒「沒繳稅還能分」被打臉

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面