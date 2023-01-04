濁水溪揚塵獵砂行動　雲林縣府榮獲2022TSAA台灣永續行動獎肯定

▲裸露地表以稻草進行覆蓋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

針對濁水溪揚塵治理，雲林縣政府持續透過監測及監視隨時掌握空氣品質、揚塵變化，以落實執行揚塵防制及改善行動方案分工內的揚塵預警應變、防護宣導。根據記錄，2022年的「濁水溪的河川揚塵事件日」僅2天，環保署空氣品質監測站的懸浮微粒平均監測濃度值也有超過4成的改善，績效顯著。

雲林縣長張麗善指出，在濁水溪揚塵防制及改善行動方案的推動下以「擴大管制面向，全面施作，提前應變，源頭管制」為理念，依權責分工執行，揚塵影響嚴重現象已有改善，另從國際鳥會eBird官網尋找「雲林濁水溪口南岸」紀錄也超過有230種鳥類出現，儼然已形成復育鳥類棲息地。並也深獲中央的肯定，在環保署空氣品質維護改善考核中，去年以「濁水溪揚塵獵砂行動」榮獲「2022TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。

▲文蛤殼鋪設固砂情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維說明，透過各公私單位的協助與配合，包含堤防外沿岸砂石場進行灑水及覆蓋動作、工地加強工區周邊道路灑水頻率及裸露地表覆蓋，堤防內由第四河川局執行高揚程泵浦灑水、水線噴灑、堤前便道水車灑水、培厚植栽區水線噴灑及中水局集集攔河堰配合預先放流等，其中在地的台塑企業也贊助出海口水井灑水的用電費用、六輕聯絡道路認養洗街。

縣長張麗善表示，感謝各單位的配合與努力，交出2022年濁水溪的揚塵事件日僅2天的漂亮成績；不僅環保署崙背測站的PM10年平均濃度由57.3 μg/m3降低至35.6 μg/m3，麥寮測站的PM10年平均濃度亦由70.7 μg/m3降低至31.9 μg/m3，平均改善率亦達46.3%，顯示由濁水溪上游到出海口的各個區段的揚塵情形，均有明顯改善。

▲生態改善部分，濁水溪出海口可見鳥類棲息景象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府除持續與環保署、四河局、中水局、國教署、彰化縣政府持續投入揚塵防制改善的相關單位致上最誠摯的感謝外，同時也恭喜四河局「濁水溪許厝寮堤段整體環境改善工程」榮獲公共工程界最高榮譽「第22屆公共工程金質獎」-「公共工程品質優良獎」特優及「揚塵防制公私協力-攜手邁進地方創生」榮獲「第五屆政府服務獎」肯定，未來也不會鬆懈，未來也將透過地方創生、環境教育場址營造，並結合當地企業，共同創造生態共融、環境共好、經濟共榮的環境。

▲堤防內由第四河川局執行高揚程泵浦灑水、水線噴灑、堤前便道水車灑水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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