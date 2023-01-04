蘿蔔田驚見上百幼童採收團　里長無償提供食農教育最佳場域

▲小朋友們有得比看誰拔得多、有人比較誰拔的最大顆，各個大顯身手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市保庄里一處白蘿蔔田今（4）日出現近百名小朋友在田裡忙著拔蘿蔔，歡笑與驚呼聲此起彼落好不熱鬧，原來是地主在二期稻作收成後，於裡作期間灑下白蘿蔔種子，近期開始收成，邀請附近幼兒園學童前來體驗農村生活，學校也為此進行食農教育相關教學，讓學童從親手體驗中更樂於學習。

▲保庄里新科里長李芳美辦理拔蘿蔔活動已經是第五年，許多幼兒園也都會分批前來進行農村體驗，看到孩子們歡樂開心拔蘿蔔就是心中最大的歡喜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

保庄里新科里長李芳美說明，辦理拔蘿蔔活動已經是第五年，今日是福祿貝爾幼稚園的小朋友前來體驗，不僅福祿貝爾其實每到這個季節，許多幼兒園也都會分批前來進行農村體驗，看到孩子們歡樂開心拔蘿蔔就是心中最大的歡喜，幼兒園所配合活動全程都是免費，孩子們拔的蘿蔔，都由老師協助帶回去交給家長。

▲蘿蔔田擠滿了幼童及忙著紀錄孩子活動的教師，蘿蔔田整個園區充滿孩子笑聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

小朋友們有得比看誰拔得多、有人比較誰拔的最大顆，各個大顯身手，蘿蔔田整個園區充滿孩子笑聲，拔出最大顆蘿蔔的小男孩驕傲地說，爸爸媽媽都會煮飯，要把蘿蔔帶回家當全家的晚餐。不一會兒，帶來的袋子裝滿蘿蔔已經提不動，全都拖著走，可愛極了。

祿貝爾幼稚園教師表示，非常感謝里長每年都提供白蘿蔔給小朋友拔，配合教材食農教育讓孩子們知道食物是怎麼來的，並且珍惜農夫種植出每一份作物，相信今天他們親手拔回去的蘿蔔經過烹飪食用會特別香甜。

▲幼童帶來的袋子裝滿蘿蔔已經提不動，全都拖著走，可愛極了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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