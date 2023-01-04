這家公司收入80%回饋社會　雲林縣消防局獲贈救災後勤車

▲在雲林縣議會總務主任丁仁傑穿針引線下，雲林縣消防局獲贈消防後勤車一部，和嵩建設公司經理丁旭芳、慈善事業部副理黃琬瑜代表企業捐贈，消防局長林文山代表受贈、雲林縣議員陳芳盈亦參與贈車儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

和嵩金屬建材公司、和嵩建設公司多年來於國內許多地方默默貢獻資源，舉凡偏鄉教育、校園課桌椅、學生運動設備或社會救災需求等，有需要的地方必能見其身影。今（4）日該公司在雲林縣議會總務主任丁仁傑穿針引線下，捐贈雲林縣消防局一輛消防後勤車，協助完善救災工作的安排及部署、蒐集並傳遞災情。

今日上午雲林縣消防局特地辦理消防後勤車贈車典禮，和嵩建設公司經理丁旭芳說明，總經理丁冠介出身雲林台西，白手起家創立和嵩金屬及和嵩建設已27年，因感念一生曾幫助過他的人，從小到大不論待人處事或經營企業總是為對方著想，因此，20餘年來捐助過社會及教育公益許多活動，企業盈餘的8成收入，都是如此行善貢獻社會，公司特個別設立慈善事業部，聘請專人從事關懷弱勢、捐建公益。

慈善事業部副理黃琬瑜表示，在雲林縣除了曾於偏鄉小學捐助可調式課桌椅、足球門、冷氣及圖書館設備、清寒獎助學金及復康巴士等之外，在因緣際會之下，得知雲林縣消防局消防救災車輛有汰舊換新的需求，在慈善部進一步了解後，義不容辭捐贈後勤車，期盼這台車能夠發揮救災的最大效能，也是回饋故鄉。

嵩建設公司經理丁旭芳提到，希望能盡一點心力來幫助消防人員救災安全跟保障民眾財產，這樣的一個善念催生了這部消防後勤車的誕生，能站上救災最前線，載著消防人員發揮救災功能，能為社會安全防護網盡一己之力，是博愛互助精神的體現，也希望藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

雲林縣消防局長林文山指出，「119」在鄉親的心目中，代表著安心與信任，24小時不間斷服務，是鄉親安居樂業最有力的防線。感謝和嵩企業丁總經理的善心義舉，該車將使用於水源查察、交通後備、任務（勤）務執行與蒐集並傳遞災情使用，讓救災效率更加提升，為縣民打造安全、安心的居住環境。

▲和嵩企業回饋社會不遺餘力，今再捐贈雲林縣消防局高價130萬消防後勤車一部。（圖／記者蔡佩旻攝）

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