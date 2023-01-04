高中藝才班特色招生簡章今公告　教部提醒：留意各階段作業期程

▲高中藝才班特色招生簡章今天公告，教部提醒考生留意各階段作業期程。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章業在今（4日）公告，教育部指出，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式，並分術科測驗及分發作業二階段辦理，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得以國中教育會考評量結果為入學門檻，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學踴躍報考，也請考生留意各階段作業期程。

教育部表示，藝才班特色招生甄選入學以分類、分區方式辦理，例如音樂班分為「主修（樂器）、副修（樂器）、視唱、聽寫與樂理及基礎和聲」5科；美術班分為「素描、水彩、水墨與書法」4科；舞蹈班分為「芭蕾、現代舞、中國舞與即興與創作」4科；戲劇班分為「口語表達、專長表演及創意思維」3科。

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此外，教育部指出，分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校得以國中會考評量結果為入學門檻，國中非藝術才能班學生亦可報考，且不受免試就學區限制，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學踴躍報考，但因各分區測驗時間統一，考生僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

教育部特別提醒考生，112學年度維持採網路志願選填方式進行分發，請報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統免費下載簡章查閱。