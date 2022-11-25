▲關懷幼兒需求，國教署設立94處社區教保資源中心，並透過親子共同創作陶藝激發彼此的想像力。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為擴大提供社區幼兒及家長親職教育及學前特教相關服務，教育部國民及學前教育署在111學年度設立94處社區教保資源中心，其中28處辦理學前特教服務據點，國教署指出，希望藉此鼓勵各直縣市政府在轄內所設立社區教保資源中心，併同辦理學前特教服務據點，擴大接觸有潛在特殊教育需求的幼兒及家長，可以就近參加特教諮詢及講座，並提供相關特殊需求服務。

以花蓮縣立明義國小附幼社區教保資源中心為例，國教署表示，該中心除辦理親子活動及廣邀社區親子一同參加，並結合社區教保中心設立學前特教服務據點，提供一對一個案諮詢，瞭解幼兒發展情形，另舉辦特教宣導講座，並提供鑑定入學資訊及教養知能，讓家長可以理解孩子的發展情形或情緒問題，並能有更好教養技巧以應對孩子的行為。

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▲藉由親子活動讓家長幼兒走出戶外運動，也增加親子互動機會。（圖／教育部提供）

此外，國教署指出，台南市立麻豆幼兒園社區教保資源中心，也提供幼兒多樣且充足的教具及讀物，併同辦理學前特教服務據點，該中心藉由舉辦活動或對外開放的契機，向參加活動的家長宣傳學前特教服務據點的服務，達到觸及更多有潛在需求家長的效果。

國教署表示，幼兒園與家庭是學齡前幼兒重要的學習場域，為觸及更多有潛在特教需求的社區幼兒及家長，將持續鼓勵推動社區教保資源中心結合辦理學前特教服務據點，透過親職講座、活動與特教諮詢服務，增進家長教保與特教知能，達到就近提供多元服務的目的。