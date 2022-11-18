首例！屏榮高中違法管理學生服儀　教育部祭懲處「砍100萬獎勵款」

▲屏榮高中不當管教學生服儀，被教育部減少獎勵款100萬元，寫下台灣首例。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管教育部三申五令，要求學校不得以學生服裝儀容規定作為處罰依據，但屏東私立屏榮高中卻因長年不當管教學生服裝儀容，教育部日前召開私校諮詢會，並根據私校諮詢會建議通過，確定核減該校獎勵款一百萬元，國教署表示，近期就會發文通知學校，要求全面檢討改善現有不當服儀管理措施，也將持續追蹤督導該校改善情形。

私校對學生服裝儀容管教嚴格甚至違法事件頻傳，監察院在9月曾公布服儀違法並遭到申訴的學校，除了屏榮高中曾遭學生申訴3次，最多的為高雄中山工商被申訴8次，另外高雄高英工商、台南南光高中、嘉義協同中學、雲林揚子中學、新竹光復高中五校等，也遭申訴過4次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部也因為接獲學生陳情，指屏榮高中長年不當管教學生服裝儀容，包括用尺量頭髮長度、帽T帽子不能外露，甚至生活競賽拿低分，還公開頒發黑旗，國教署也提報到私校諮詢會討論，私校諮詢會通過建議扣獎補助100萬，教育部也在昨天簽核確認，成為全台第一所違法管理學生服儀而被懲處的學校。

教育部國教署表示，11月8日提報首例私立屏榮高中，因持續接獲民眾陳情該校以不當言語及管教方式，管理學生服裝儀容，經查證屬實，限期未改善案，已依私校諮詢會建議，核減112年度獎勵款100萬元，並將在近期函文告知學校，要求該校即行全面檢討改善現有不當服儀管理措施，務必依「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」落實執行，國教署將持續追蹤督導該校改善情形。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！