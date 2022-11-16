首例！教育部補助全國高中職校園刊物印製費　逾500校受惠

▲教育部為鼓勵高中職出版校園紙本刊物，首度補助印製費用。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到數位化與印刷成本增加等因素，越來越多學校改以數位方式出版相關刊物，教育部國教署為鼓勵全國高中職學生出版校園紙本刊物，今（16日）宣布首度補助高中職學生校園刊物印製費，每校可補助3萬元，即日起到12月7日開放全台500多所公私立高中職申請，補助類別包含校刊書刊、校刊報紙及校內其它紙本刊物。

國教署指出，這幾年辦理全國高中學校校園刊物競賽時，發現學校因經費限制，多以發行電子刊物為主，紙本刊物逐漸減少，為了使兩者能同時成為鼓勵學生投入閱讀、並透過文字展現自我價值的途徑，今年首度透過經費補助方式，鼓勵學校踴躍發行紙本校刊，強化學校文藝性與各社團的藝文動能，進而促進學生表達自我，帶動校園寫作風氣。

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國教署進一步表示，這是國教署首次針對校園紙本刊物補助經費，希望藉由校園刊物的寫作與編輯過程，涵養學生的團隊精神及合作學習，並提升學生閱讀能力及文學素養，讓藝文風氣能夠在高中校園裡持續發酵並深耕。

部分學校原本有發行紙本校刊，但因電子校刊發行成本相對較低，在經費考量下，紙本校刊就慢慢不再印製，但還是有很多校刊社的學生，嚮往發行一本屬於自己學校的紙本校刊，員林高中黎主任表示，國教署今年的經費補助計畫，正是提供最佳的行政支持及資源。

儘管越來越多學校發行電子刊物為主，但國教署表示，其實很多學校師生，都蠻期待能夠出版紙本校刊，因為這是一種紀念與留下回憶的方式，而國教署配合108課綱，首度提供每校3萬元的經費補助，全台500餘所公私立高中職都可申請。