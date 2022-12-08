教部推動視聽教室優化　全台1338所國中小受惠

▲教部推動視聽教室優化，全台1338校國中小受惠，圖為金門金鼎國小優化後狀況。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

科技日新月異，但現有中小學的視聽教室，卻面臨設備老化問題，為讓學生有更優質的學習環境。教育部國教署從109年推動國中小「視聽教室優化」計畫，協助全台共1338所學校，改善及添購視聽教室環境及設備，結合電動遙控投影布幕、影音器材等多樣式視聽設備，不僅強化視聽教室功能性及實用性，更加大幅提升教師的教學便利性與學生學習效能。

以屏東縣新豐國小為例，透過補助增設全新數位視聽設備，結合電腦、音訊、樂器收音，並優化視聽教室，讓學生進入教室就如同搭乘飛機翱翔在知識天空，而為充實教學的情境，更使用數位防焰捲簾，除兼具遮光性、高安全性，在放下時即可展示教學內容，另外也更新及添購影音設備，讓師生在安全且優質環境中學習，強化多元教學效能。

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▲教部推動視聽教室優化，圖為新竹市培英國中打造多元化視聽教室。（圖／教育部提供）

此外，新竹市培英國中透過「視聽教室優化」計畫，拆除原本老舊設備，將視聽教室全面優化，增加電動布幕與無線麥克風、活動擴音器等設備，除可因應疫情期間視訊課程外，更幫助學校推展國際交流視訊會議，讓科技融入課堂，充分打造多元化視聽教室，為師生營造更優質的校園學習場所。

而金門縣金鼎國小透過「視聽教室優化」計畫，進行視聽教室經優化，解決投影機流明度不足所造成畫面不清問題，並將牆面結合觸控電視及移動式白板，提供教師書寫、活動主題張貼等功能，方便視訊會議、教學使用，讓空間質感提升，也更強化教學品質。