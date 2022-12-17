沒看到課程計畫　大葉學生舉白布條抗議「反對觀光、休管合併」

▲大葉大學校方想將觀光系與休管系合併，學生舉白布條抗議並堅決反對。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，私校停招停辦或校系整併或停招消息頻傳，最近更傳出大葉大學未經過師生同意，逕自決定要把觀光系和休閒事業管理系整併，引發師生不滿，學生更舉白布條抗議堅決反對合併，教育部則回應，大學校院申請院系整併為大學自主權責，但因涉及教職員工生權益，應與之溝通，並經校務會議審議通過，教育部也會根據各面向進行審查。

受到少子化影響影響，私校停招停辦消息頻傳，不少私校為了生存，更陸續進行校系整併或停招，《ETtoday新聞雲》接獲大葉大學師生投訴，指觀光系在12月1日舉行全系公聽會，超過半數學生反對觀光系與休閒管理系（休管系）整併，在12月9日經過校務發展委員會以19比12，否決合併案。

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投訴人指出，沒想到12月14日校方舉行觀光系整併公聽會，觀光餐旅學院院長李世傑信誓旦旦說「教師權益不會受影響」，卻又無法具體答覆整併理由，以及完整課程計畫、教師授課權益保障等問題，引起學生及家長群情激憤，學生當場表決，超過2/3學生堅決反對在黑箱作業下進行整併，痛批這根本是「以整併之名行詐騙之實」的公聽會。

▲大葉大學學生舉白布條抗議，並堅決反對觀光系與休管系合併。（圖／讀者提供）

對此，教育部表示，有關大學校院申請院、系、所、學位學程整併案，依大學法規定，屬於大學自主權責，由各校衡酌自身辦學條件、師資及設備等資源後，自主進行系所增設調整，經校內程序及校務會議通過後函報教育部申請，但因涉及師生權益，校方應與受影響的教職員工生溝通，最慢在校務會議召開一個月前公告周知，並經校務會議審議通過。

教育部指出，若經過校內程序及校務會議通過，要申請提報113學年度整併調整案件，教育部將針對對學校所送申請案（預計112年3月上旬），根據國家整體人才培育政策、社會發展需求、學校資源條件、師資專長、總量發展規模、新生註冊率及畢業學生就業等面向進行審查，並徵詢相關產業目的事業主管機關意見後，在112年7月下旬核復。