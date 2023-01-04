快！蘇揆拍板發現金　游錫堃強調3次「很快的」：送來立院全力配合

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨（3日）拍板「全民共享」，將稅收1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。立法院長游錫堃4日表示，行政院只要送過來，就會很快的請各黨團協商、很快地做決定，若大家同意，相信也可以很快的發放。

行政院長蘇貞昌日前受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

對於現金發放，游錫堃表示，全民都非常關心，行政院非常積極辦理，立院各黨團也願意共同促成，這個案就看什麼時候送過來，立法院一定全力配合。

游錫堃指出，行政院只要送過來，就會很快的請各黨團協商、很快地做決定，若大家同意，相信也可以很快的發放。立法院是合議制，若各黨團能很快的取得共識，確實是有可能。

對於藍營批總統蔡英文態度髮夾彎，游錫堃回應，有沒有轉彎自己沒研究，但全民、各黨團、所有媒體都很支持發現金，既然是民意所趨，像這樣的好事情大家共同來促成。

對於召開臨時會是否來得及？游錫堃指出，立法院是合議制，如果行政院很快送到立法院、立法院會很快召集朝野黨團協商、大家很快獲得共識，順利的話是有可能性的，合議制要看大家共同意見，如果政院很快送過來，自己願意以最快的速度召開黨團協商，順利的話希望以最快的速度發放。