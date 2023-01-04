蘇貞昌全民普發6000元啟動盤點作業　蔡英文：盼朝野支持

記者陶本和／台北報導

針對行政院長蘇貞昌4日宣布將發放6,000元現金方案，總統府發言人張惇涵表示，上週國安高層會議中，總統蔡英文已請蘇院長率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告，經過這幾天討論後，行政團隊也緊鑼密鼓進行盤點作業，並將適時提出法案送請立法院審議。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



蘇貞昌上午指出，對於1800億，準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元。相關的法源以及應該怎麼發放的軟體設計等等，各部會正在盤整預算的編列，都要有很綿密的作業，現在密集在進行中，定案後就會經由行政院會通過送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春的祝福。

蘇貞昌強調，這些都必須要有綿密的作業及立法院同意，不需要再經修法程序，也特別讓低收入戶、中低收入戶的民眾能得到即時的溫暖，所以今天下午交代衛福部約請各縣市政府的社會局，大家一起商量，中央會把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，最快能在農曆過年前讓低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元的加發，能夠每個月入帳。

對此，張惇涵表示，上週國安高層會議中，總統蔡英文已請蘇院長率領各部會，將相關具體計畫、財務規劃、經費來源等研擬定案，並適時向國人報告。他說，相關方案所需要的法源根據和預算編列，行政團隊也緊鑼密鼓進行盤點作業，並將適時提出法案送請立法院審議。總統也期盼朝野黨團能夠支持，讓計畫能夠周全執行。