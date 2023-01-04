開春大紅包！蘇貞昌宣布普發6千　黨內人士估3月初最有可能

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前召開國安會議時，定調超徵4500億其中的1800億規畫與全民共享，行政院長蘇貞昌4日宣布每人發現金6000元，希望開春以後給全民一個新春的祝福。黨內人士認為，雖然沒有到預期規模，但本來發放額度就是要看國庫能否負荷，疫情確實衝擊一般民眾的生活，「發現金確實是有同理心的展現。」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



蘇貞昌指出，對於總統指示的全民共享1800億，政院準備預留400億應付不時之需，其餘1400億全民從小到老能夠共享經濟成果，每人6000元，目前相關的法源及作業流程正在密集進行中，定案後經院會通過就會送請立院審議同意，希望開春以後就能給全民「新春的祝福」。

另外，政院規畫一整年每月加發低收入戶每人750元、中低收入戶每人500元，同時為能得到即時的溫暖，蘇貞昌也指示衛福部今天下午與各縣市政府社會局商量，中央把錢撥到地方，希望地方政府趕快作業，最快能在農曆過年前入帳。

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）

對此，有綠委樂觀其成，他表示，雖然沒有到預期規模，但本來發放額度就是要看國庫能否負荷，「紅包是手頭上有餘錢才發的，哪有人借錢發紅包，不可能寅吃卯糧。」

也有黨內人士指出，蔡政府嚴守財政紀律，過去兩年經濟表現可圈可點，但「民眾感受不到」，不管政績如何，疫情確實衝擊一般民眾的生活，死守經濟數字顯得政府不近人情，「發現金確實是有同理心的展現，也是民眾紓困最直接的方式。」

對於發放時間，綠營內部認為，行政作業20至30天跑不掉，普遍推估2月底、3月初最有可能，有綠營人士坦言，一下子要生出幾千億新鈔也不容易，因此還有一些技術性的東西要克服，速度不會那麼快。他也強調，最重要還是決策，只要做出決策，技術面上都能夠克服。

而立委林楚茵推估，在全民高度共識下，立法院勢必能儘速審查通過「能快就不要慢」。但受限於今年農曆新年假期來得早，加上立法院延會只到1/13，可能得等到春節開工後才能領取。