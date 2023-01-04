許淑華爆國民黨僅林明溱民調贏蔡培慧　「相信他會接受徵召參選」

▲南投縣長許淑華（右）認為卸任縣長林明溱（左）是立委補選最強人選。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

距南投縣第一選區立委補選還有2個月時間，藍綠陣營人選也陸續浮上檯面：民進黨料將由去年參選縣長失利的蔡培慧續戰，國民黨也擬徵召剛卸任縣長的林明溱回鍋參選；前立委暨南投縣長許淑華今透露，國民黨內部民調顯示只有林明溱贏過蔡培慧，無疑是藍軍最強候選人，一定會竭力輔選、保住國會席次。

新一屆的南投縣議會今天首度召開臨時會，許淑華依規定帶同縣政府所有一級主管前往議會備詢、與眾縣議員討論提案，許淑華在現場也向媒體表達對立委補選選情的看法。

許淑華表示，據了解民進黨今天應該會在中常會正式通過提名蔡培慧來參選，而國民黨中央先前已經通過要用徵召方式，來決定這一區立委補選人選，前陣子也已開始進行內部民調，作為內部參考，中央黨部祕書長黃健庭3日也特別來到南投，與林明溱和她個別進行會談。

▲南投縣長許淑華（前排左）出席縣議會臨時會備詢。（圖／翻攝「南投縣議會」官方Youtube頻道）

許淑華指出，縣議員游顥、宋懷琳和林明溱之子林儒彬先前都表達參選意願，但內部民調結果皆落後蔡培慧，只有林明溱贏過蔡，秘書長因此勸進林明溱、希望他扛下這個重責大任。

許淑華說，雖然林明溱之前提過現在已是退休年齡，過去也已為南投作出很多貢獻，希望能好好享受退休生活；但就整個黨部對他的提攜，還有他本身對黨的熱愛、對整個南投施政推動過程的關心，她認為在與黨部溝通後，林明溱也會了解這席立委對國民黨的重要性，「相信林縣長一定能來顧全大局，我相信他應該會接受徵召。」

許淑華表示，國民黨中常會在今天或是下禮拜召開、決定提名人有待黨部決定，但不管提名誰都會竭盡全力輔選；她肯定林明溱過去對南投了解充分、對立院場域也相當嫻熟，無論是立委或是縣長執政的表現，都備受南投縣民肯定，無疑是藍軍最強候選人，由他出馬補選這席將近有一年任期的立委，相信對國民黨的戰力，以及2024選戰的整體作戰方向一定都大有助力，對整體縣政也必有加分作用。