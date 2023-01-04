她困惑問：政府有錢到能大撒幣？　籲對症下藥才不會「債留子孫」

▲針對超徵的稅收，王婉諭強調要「對症下藥才不會債留子孫」。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

記者江采蓁／綜合報導

針對去年超徵4500億稅金，行政院長蘇貞昌4日宣布，將其中的1400億與全民共享，每人發放6000元，預計年後入帳。對此，時代力量立委王婉諭就質疑，「我們的政府真的有錢到可以這樣大撒幣了嗎？」，表示自己先前已強調「對症下藥才不會債留子孫」，何況稅收要怎麼使用，民間絕對也不只有「發現金」一種聲音。

王婉諭表示，上周傳出要普發現金時，她就已經強調「對症下藥才不會債留子孫」，何況稅收要怎麼使用，民間絕對也不只有「發現金」一種聲音。她指出，6000元的大紅包，對許多民眾來說可能是錦上添花，然而，國家的許多政策，更迫切需要政府資源的雪中送炭。

王婉諭提到，因應少子化，政府去年編列了800多億元的預算，今年則是1088億元，而台灣的出生率卻持續探低，此外，台灣年輕人面臨高房價、低薪資的困境，政府每年編列300億的租金補貼預算，卻仍是僧多粥少，甚至總統蔡英文更說出要補貼房貸，將錢拿去補給房地產業者。她喊話，少子化造成的高齡、國安危機；高房價對年輕世代的壓榨剝奪，全台民眾對於行人路權的憂心；家長們對友善育兒環境的盼望，政府沒看見嗎？更別提精神衛生法三讀後，將在 2024 年正式上路，在這之前需要儘速把社區支持、轉銜的系統建置起來，人力與資源到位，才能讓新法發揮應有的效果。她質疑，這些準備，政府做好了嗎？

王婉諭認為，執政者不該放著重要、必要、且有深遠影響的政策不做，放著人民懇切的心聲不聽，只在發放現金時才大張旗鼓地宣揚政績。她批評，更令人不解的是，政府支出要受到立法院監督，都還沒有書面的影子，蘇貞昌就已經明確表示「希望開春可以發錢」，難道是把立法院當橡皮圖章嗎？且民進黨團的柯建銘總召還表示，針對「全民共享」方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，「能快就不要慢」，她狠批，這是把各委員的意見、民間的異音都當耳邊風嗎？

「這不是真正的傾聽民意，只是選擇性地體恤民意」，王婉諭強調，要懇切地請執政黨、各委員深思，為了全台人民，帶領台灣朝向一個真正對弱勢者、行人、親子家庭都友善的國家，為台灣帶來長遠、深層的改變，才是值得我們追求的價值。