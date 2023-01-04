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快訊／台南議長選舉涉賄　民進黨廉政會1月18日開會「最重除名」

▲▼廉政會主委邱駿彥受訪說明。（圖／記者呂晏慈攝）

▲廉政會主委邱駿彥接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南市議會正副議長選舉賄選黑金介入疑雲不斷，台南地檢署3日同步對正副議長邱莉莉、林志展和國民黨選舉中跑票議員李文俊、李鎮國、張世賢等人發動大搜索。民進黨代理主席陳其邁4日宣布由廉政會了解；廉政會主委邱駿彥受訪說明，廉政會已啟動調查，將在1月18日開會討論，罪證確鑿下最嚴重的處分就是除名或停權。

台南地檢署昨天展開大規模行動，由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處、台南市政府警察局、台南憲兵隊及本署黑金組檢察事務官等共122名人員，兵分26路，搜索邱莉莉、林志展等多名議員住處，國民黨3名跑票市議員住處也都被搜索，涉案人被帶回偵訊，以釐清案情。

對此，陳其邁今天上午接受媒體聯訪時表示，「我們支持檢調徹查到底，我們也會啟動廉政會進行了解。」

邱駿彥下午於中常會前受訪說明，由於本案對社會影響大，廉政會已經著手搜集資料、進行調查，將於1月18日晚上開會處理，除了邱莉莉議長一案外，也將處理前中執委郭再欽因台南學甲爐渣案遭起訴一案，同樣必須進行調查，待證據確鑿後討論處分的問題。

邱駿彥說，廉政委員會的認定與法院認定不盡然一樣，民進黨最主要是要清廉，所以會以比較嚴格的態度處理；媒體詢問時間是否可能比一審還快？邱說，應該有可能，只要搜集的證據已經達到廉政應該要處分的標準，依照《廉政條例》，最嚴重就是除名及停權，1月18日當天將視資料搜集程度，請當事人來說明一下。

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