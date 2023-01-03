年終尾牙活動漸增　宜蘭警加強取締酒駕...維護民眾交通安全

▲▼尾牙聚餐多，為維民眾交通安全，宜警加強取締酒駕。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

尾牙聚餐活動陸續增加，宜縣警局為避免民眾歡聚飲酒致生酒駕事故憾事發生，已取締酒駕違規5件，其中包含涉公共危險罪嫌移送3件。因酒駕初犯均當場移置保管車輛、吊扣駕照1-2年、吊扣牌照2年並強制參加道安講習，另刑責為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，宜縣警局請民眾切勿以身試法。

宜縣警局指出，近日天氣寒冷且適逢歲末年終，尾牙及聚餐活動陸續增加，為避免民眾歡聚飲酒致生酒駕事故憾事發生，本局於2022年12月22日、23日及29日規劃執行局辦取締酒後駕車專案勤務，共計動用388人次警力，取締酒後駕車違規5件，其中包含涉公共危險罪嫌移送3件。酒駕初犯均當場移置保管車輛、吊扣駕照1-2年、吊扣牌照2年並強制參加道安講習，另刑責為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。

另，宜縣警局除配合警政署規劃全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務外，將持續要求各分局針對轄內餐廳、小吃部及KTV周邊等易發生酒駕路段及易肇事路段，加強機動攔查並編排酒測路檢勤務，展現警方嚴正執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，以防制交通事故發生，保障民眾生命財產的安全。

宜縣警局呼籲，「零酒精才上道」，民眾參加聚餐活動前請先善用「指定駕駛」或計程車代步，相互提醒切勿酒駕以身試法，如有飲用酒精濃度較高的酒類，應注意「隔日宿醉不上路」，體內仍可能有酒精殘留；另呼籲販售酒類營業場所及餐飲業者，可以主動提供消費者代客叫車服務，共同防制酒駕，維護你我交通安全。