尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

▲許多公司已舉辦尾牙活動。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都在近期舉辦尾牙，除了吃飯，抽獎更是常見的環節之一。不過，就有一名男網友發文表示，日前尾牙抽獎，竟然抽到老闆本人，讓他很訝異。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名男網友在Dcard上，以「尾牙摸彩抽到老闆自己」為題發文，提到他以前從沒看過尾牙摸彩抽中老闆，結果這次不但抽中，老闆還很開心的上台領獎、拍照，第一次看到老闆名字出現在摸彩箱裡面！

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不過，這樣的情況其實並非首次，原PO從老員工口中得知，原來之前也曾有一次抽中老闆，當時就有員工起鬨要老闆把獎品捐出來，豈料沒多久後，那人便「消失了」。

▲尾牙除了吃飯外，也常會有抽獎的環節。（示意圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我公司新來的經理在主持尾牙時，很有誠意的把自己的獎品捐出來重抽，還順勢加碼1000元，尾牙氣氛整個嗨起來」、「一般會捐出來吧？職位這麼高」、「高層都會捐出來吧？自己拿很沒意思」、「我們公司高層主管含董事長，只要抽到都是直接捐出來欸」、「我們公司高層都會捐出來然後自己再加碼，所以我們還蠻期待高層抽到的，會比原本還大包」。

此外，看到員工因此被資遣，也有網友傻眼直呼，「這種公司可以離職了吧？除非公司薪水和福利很好」、「老闆連禮物都捐不出來，還想要什麼福利」。