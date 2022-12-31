　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲許多公司已舉辦尾牙活動。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多公司都在近期舉辦尾牙，除了吃飯，抽獎更是常見的環節之一。不過，就有一名男網友發文表示，日前尾牙抽獎，竟然抽到老闆本人，讓他很訝異。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名男網友在Dcard上，以「尾牙摸彩抽到老闆自己」為題發文，提到他以前從沒看過尾牙摸彩抽中老闆，結果這次不但抽中，老闆還很開心的上台領獎、拍照，第一次看到老闆名字出現在摸彩箱裡面！

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，這樣的情況其實並非首次，原PO從老員工口中得知，原來之前也曾有一次抽中老闆，當時就有員工起鬨要老闆把獎品捐出來，豈料沒多久後，那人便「消失了」。

▲▼尾牙,喜酒,喜宴,辦桌,桌菜,合菜。（圖／記者許力方攝）

▲尾牙除了吃飯外，也常會有抽獎的環節。（示意圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，不少網友留言回應，「我公司新來的經理在主持尾牙時，很有誠意的把自己的獎品捐出來重抽，還順勢加碼1000元，尾牙氣氛整個嗨起來」、「一般會捐出來吧？職位這麼高」、「高層都會捐出來吧？自己拿很沒意思」、「我們公司高層主管含董事長，只要抽到都是直接捐出來欸」、「我們公司高層都會捐出來然後自己再加碼，所以我們還蠻期待高層抽到的，會比原本還大包」。

此外，看到員工因此被資遣，也有網友傻眼直呼，「這種公司可以離職了吧？除非公司薪水和福利很好」、「老闆連禮物都捐不出來，還想要什麼福利」。

►萬歲牌堅果、沖泡飲、50元調理包都有！「這1區」抗漲打9折

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
1500黑衣人塞爆板橋殯儀館！　多人被逮捕
公司逼取英文名！一堆同事取「這名字」　她轟：歧視中文？
基本工資漲了！　2023新制必看4圖「藏6萬元補助」
1人掌控145個帳戶！8支股票「全部盈利」6億進袋　下場慘了
日本山形縣後山大崩塌！　房子倒一排
啦啦隊女神主持尾牙「穿超辣」！　阿翔3優點讓她服了
2023年最強財運公開！　3生肖賺翻了
尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

2023新制倒數！必看4圖「藏6萬元補助」　跨完年基本工資就漲了

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

他嘆尾牙超寒酸「在公司煮火鍋」　1事更傻眼：料是客戶送的

不斷更新／迎接2023年！　全台各縣市跨年活動交通管制一次看

元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

胖狗問題多…熊爸教減重3招 「搭配飲食控制」輕鬆瘦身！

上完廁所躺地曬日光浴　軟爛柯基叫不動媽無奈

日本「瓶蓋棒球」在台萌芽　銳利變化球連發10人就能玩

許光漢被CUE《Last Dance》秒唱　見「柯佳嬿太閃」狂誇：好美！

伴娘幫打氣誤喊「老公加油」 他嚇噴飲料...畫面超爆笑

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

2023新制倒數！必看4圖「藏6萬元補助」　跨完年基本工資就漲了

暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

尾牙摸彩抽到老闆！　員工起鬨「喊1句」下場慘了

他嘆尾牙超寒酸「在公司煮火鍋」　1事更傻眼：料是客戶送的

不斷更新／迎接2023年！　全台各縣市跨年活動交通管制一次看

元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

生日也要掃街！吳怡農感謝家人相挺　聽記者一問題笑到不行

台美日仲介服務費「誰給」大不同　美國買方最幸福

全國唯一！徐啟銘獲教學研究產學三冠王　最開心拿師鐸獎

竹聯幫堂主老母公祭　板殯湧1500黑衣人…警出入口攔捕18人

揭民進黨一度由「土豪」掌權　游盈隆評賴清德下一步：必撕破臉

對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

被段宜康稱藍營2024最強人選　侯友宜：把握現在市長身分做好事情

下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

破億神團Clean Bandit鹽酥雞初體驗「嚐出這味」　最想合作魚丁糸阿龔

露營達人揭舊公寓「超實用設施」　眾人喊讚：超通風

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

生活熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

2023年最強財運大公開　「3生肖」要賺翻了

館長確診轟高端　王浩宇「只問1句」被出征

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

3縣市大雨特報！　北台灣跨年、迎曙光無望

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

領錢了！這地區51萬人最高爽領現金1萬

愛莉莎莎「課程大賺6300萬」學員衝1.8萬人

12星座「2023年1月戀愛運」排行出爐！

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

更多熱門

相關新聞

他嘆尾牙超寒酸　「在公司煮火鍋」網看傻

他嘆尾牙超寒酸　「在公司煮火鍋」網看傻

尾牙總是幾家歡樂幾家愁，有的公司直接取消、什麼都沒有，讓人特別羨慕用心籌辦、還有抽獎活動的公司。就有網友在Dcard匿名發文，說他的尾牙竟然是在公司「煮火鍋」，而且火鍋料還是客戶送的，抱怨整個超寒酸，「弄這樣，乾脆不辦還比較好，真的好傻眼。」話題意外引發一場「最慘尾牙」爭奪戰。

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

國2妹想和男友跨年過夜...遭阻氣炸　過來人1招神解

公司電腦別裝LINE！IT曝恐怖內幕

公司電腦別裝LINE！IT曝恐怖內幕

台北雅房7千「無對外窗」！他見屋況驚：僅一條走道

台北雅房7千「無對外窗」！他見屋況驚：僅一條走道

男友嫌身材逼隆乳　她心寒放生！

男友嫌身材逼隆乳　她心寒放生！

關鍵字：

尾牙抽獎Dcard

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

薔薔硬聞「妹妹」！NanaQ潰堤大哭

顏寬恒遇失散多年的弟弟　是離家的中年胖子

宋逸民1周1聚「4500元離譜菜色曝光」！規定教友買單

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

70坪房打8折　他買了！姑姑一看秒懂降價原因

山下智久「開房17歲高中妹」久戰8hrs！慘被開除

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

問媽媽「後事怎處理」名主持被賞巴掌

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

秀英奪獎示意台下潤娥哭　她真的照做

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Sandy挺8月肚搭捷運「亂髮照曝光」！

更多

最夯影音

更多
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！
勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

勇兔.書偉「模範分手情侶」　分手4個月大方同框「揭斷情關鍵」

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

許瑋甯.陳昊森《第九節課》開船　她怕犯罪…他笑：我18歲了

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

駕駛要求騎士去騎路肩！　他怒回：去讀好交通法規

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

虎斑貓緊盯頭上魔性旋轉魚　眼神ㄎ一ㄤ爆：本喵快吐了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面