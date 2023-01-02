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社會 社會焦點 保障人權

太恐怖！宜蘭男搭火車到汐止跟騷女老師　躲學校廁所求見面

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區11月間有某中學女老師遭到陌生男子跟蹤尾隨、變態男甚至闖入校園，只為求跟女老師見面攀談的離譜情事，變態男甚至寄送3C手機到校指名要給該女，讓校方及女老師不堪其擾，日前向警方提告，汐止警方也罕見引援《跟蹤騷擾防治法》，將林男拘提到案。

▲汐止警方1日逮捕這名多次到中學騷擾女老師的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方1日逮捕這名多次到中學騷擾女老師的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：被害女子與涉案多次跟蹤騷擾的林男（49歲）根本互不相識，林嫌先於2022年11月21日，寄送裝有智慧型手機禮品包裹給被害女子，12月28日又潛入被害人任職學校，並躲藏於廁所內，伺機想跟被害女子見面，所幸校方行政人員發現後立刻將他逐出校園。

▲汐止警方1日逮捕這名多次到中學騷擾女老師的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

警方分析林男變態行為，發現林嫌多次以監視、觀察、跟蹤或守候方式接近被害人工作場所，實施跟蹤騷擾行為，已使被害人心生畏懼，足以影響日常生活，被害女老師最後決定不再隱忍，日前到轄區汐止派出所提告。

警方蒐集相關證據並鎖定林男身分，1月1日持士林地檢署開立之拘票，前往林男宜蘭住處將他拘提到案。這不但是汐止警分局2023年度所申請的第一張拘票；更扯的是林男落網後，辯稱該校女老師，就是26年前原本大學學姊要介紹給他認識交往的女同學，但此說法被害女老師駁斥，「根本就不認識這個人。」

▲汐止警方1日逮捕這名多次到中學騷擾女老師的林男。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男還寄發智慧型手機當禮物到校給女老師，讓被害人不勝其擾。（圖／記者張君豪翻攝）

後來警方持續追問，林男又改口稱「我認錯人了」，表示是透過網路肉搜才知曉被害人在該校教書，警方查出林男多次從宜蘭搭火車來汐止跟蹤女被害人，行徑相當變態。警詢後將林嫌依觸犯《跟蹤騷擾防制法》、刑法強制罪等罪名、移送士林地檢署偵辦。

汐止警方呼籲，民眾若遇到跟蹤騷擾等行為，應立即報警處理，警方可依據相關證據啟動刑案偵查、書面告誡等保護機制及司法流程，以保護民眾安全。

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