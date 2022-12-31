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他嘆尾牙超寒酸「在公司煮火鍋」　1事更傻眼：料是客戶送的

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO嘆公司尾牙很寒酸。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

尾牙總是幾家歡樂幾家愁，有的公司直接取消、什麼都沒有，讓人特別羨慕用心籌辦、還有抽獎活動的公司。就有網友在Dcard匿名發文，說他的尾牙竟然是在公司「煮火鍋」，而且火鍋料還是客戶送的，抱怨整個超寒酸，「弄這樣，乾脆不辦還比較好，真的好傻眼。」話題意外引發一場「最慘尾牙」爭奪戰。

這位網友在Dcard發文「尾牙超寒酸…」，文中表示，「有人公司的尾牙弄得超寒酸嗎？我們公司尾牙自己在公司煮一鍋火鍋而已……重點是，火鍋料還是客戶送的，公司只買一些高麗菜、玉米、幾盒肉片加而已……」，他忍不住傻眼直嘆，隨便去一間小火鍋都比較好，弄這樣不如不辦。

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▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲尾牙在公司煮火鍋就算了，火鍋料還是客戶送的。（示意圖／Pixabay）

貼文一出，就有人也傻了，「本來以為是吃很普的店，結果開眼界了」、「不看網路都不知道有這種等級的尾牙，一直以為抽獎+大尾牙+小尾牙是標配」、「不要辦還比較好，真的……」、「原本以為是菜色不好……沒想到更慘」、「我以為我們在棚廠吃就夠慘了，沒想到還有更慘的」、「好扯……請問火鍋誰煮？」

留言處則意外展開一場「最慘尾牙」爭奪戰，「看過有間公司，沒有年終獎金沒尾牙，老闆給員工一人發一杯桂圓紅棗茶」、「應該沒人比我慘了，尾牙雞排一片」、「尾牙吃麥當勞，重點是還是外帶的。更大的重點，超過200要自己付錢……沒遇過比這更誇張的尾牙。」

還有網友語氣中滿是無奈，「沒事，我們公司連尾牙都沒有」、「我們尾牙去蹭別的公司，還要對方付錢」、「之前廣告公司在舉辦尾牙時，在自家門口烤肉。員工烤肉，老闆娘帶親戚來吃，小孩還一直問肉烤好了沒有」、「沒事，我們尾牙都在當服務生……服務老闆一家的朋友，今年沒辦真是太好了。」

也有人表示，「尾牙就是工作，不要期待比較好」、「尾牙就是大型社交現場，沒有也沒關係」、「為什麼大部分人都對尾牙很期待？（我）對尾牙完全沒興趣……就是變相加班，也不想下班後還要面對老闆」、「看公司規模，有的真的沒賺錢就不奢求了，但如果很賺還小氣真的會生氣。」

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