蘇貞昌自行宣示留任？　黃揚明：定調「發現金」時間點藏玄機

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌3日上午定調，超徵稅收的1800億扣掉必要規劃後，將以發現金的方式跟全民共享。對此，媒體人黃揚明今日分析，如果蘇貞昌意識到他是看守閣揆，已經知道自己要被換了，就不會再去講2月以後的事情，但蘇貞昌在這個時間點宣布發放現金，應該就是宣示他要留任了。

黃揚明3日於中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他將以前副總統吳敦義的話來評論蘇貞昌，「蘇院長也是會轉彎的」，而且這個轉彎是180度的髮夾彎，去年八月國民黨就在呼籲要普發現金一萬元給全民紓困，結果蘇貞昌卻堅持發放五倍券，且理由為「五倍券之所以比現金好，是因為限期使用，但現金會被存起來」，質疑蘇貞昌「現在卻不怕了？」

黃揚明補充，若是以「財源收入增加，需要還税於民」的邏輯來講，無論政府要不要發這筆錢，動機與目的都要先向民眾說清楚。針對蘇貞昌稱「1800億扣除不時之需後以發現金的方式跟全民共享」，黃揚明認為，行政院可能會預備扣300億，1500億可能就是一人五千元的概念，等於是五倍券的價格。

「若是以1500億來發，還是一件很奇怪的事，難道蘇貞昌農曆年後還會當閣揆嗎？」黃揚明批評，一位被認為可能在1月13日，立院通過今年度預算後，就可能總辭的閣揆，在這個時間點宣布發放現金，應該就是宣示他要留任了。

黃揚明說明，如果蘇貞昌意識到他是看守閣揆，已經知道自己要被換了，就不會再去講2月以後的事情，但現在蘇貞昌說了，而且他還稱將預計在農曆年後，透過法源根據和預算編列等，用發現金的方式跟全民共享，「講得一副已經在規劃了，那不得了！這就表示他沒有要走。」