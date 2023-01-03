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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸31省份基本工資出爐！　上海最高「1.1萬元」

▲人民幣,新版,紙鈔。（圖／CFP）

▲大陸多地持續調高最低工資。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導​

大陸多地持續調高最低工資（台稱基本工資）。據大陸人社部官網2日發布大陸全國各地區截至1日最低工資標準情況，其中，上海月最低工資標準達到2,590元人民幣（約新台幣11,537元）居首。其次是深圳，月最低工資標準達2,360元人民幣（約新台幣10,513元）；第三名是北京，月最低工資標準達到2,320元人民幣（約新台幣10,334元）。

總體而言，除了滬京深三地以外，包括天津、河北、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北、廣東、重慶、四川等11個地區月最低工資標準達到2,000元（人民幣，下同）及以上。

不過此次發布的數據與2022年4月份的調升變化幅度有限。上海，深圳、北京的最低工資並未調升，河北（第一檔工資）從一個月1,900元調漲為2,200元，雲南從1670元調漲為1,900元。

若從「小時最低工資標準」來看，北京小時最低工資標準為25.3元，為大陸全國最高，其後依序是上海 23元 、天津 22.6 元、深圳和廣東 22.2元) 。

此前，大陸國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2022》公布2021年31省份城鎮單位就業人員平均工資。數據顯示，2021年，全國城鎮單位就業人員平均工資保持增長態勢，全國城鎮非私營單位平均工資首次突破10萬元大關。

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