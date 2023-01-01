上海瘋傳死者太多「火葬場不夠燒」只能單爐火化多人　官方：謠言

▲大陸被爆各地殯儀館大排長龍。（示意圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠疫情一發不可收拾，被爆由於死者眾多，各地殯儀館大排長龍。去年12月31日，上海社交軟體甚至瘋傳，「上海殯儀館近日調整火化方式，會同時火化兩具或多具屍體」；更有網友通過微博等公開平台PO文稱，「上海火化已經不是單人單爐」，引發外界關注。對此，上海市民政局也正面回應。

據《上海網絡闢謠》微信公眾號1日發文稱，上述言論流傳開後，部分網友給上海闢謠平台留言詢問，「這是真的嗎？」

對此，上海闢謠平台緊急聯繫上海市民政局，並得到明確而肯定的答覆，「本市各殯儀館火化設備操作均符合國家相關殯葬標準，實行『單人單爐』火化。本市殯葬系統堅持維護逝者尊嚴和家屬權益，網傳情況在我市各館均未發生也不會發生。」

通報強調，上海民政、公安、市場監管等部門正聯手全力做好服務，持續規範整頓市場。12月30日，上海警方通過微信公眾號「警民直通車上海」表示，上海警方成立了工作專班，嚴厲打擊涉疫違法犯罪活動。12月29日，徐匯分局破獲一起涉嫌高價收取殯葬費用的案件，3名犯罪嫌疑人在網上發布殯葬中介信息，以每單增加50%以上服務費提供殯葬服務非法牟利。目前，上述違法人員已被依法行政處罰。

此外，闢謠平台還從市民政局、市網信辦、市通管局部門獲悉，這幾家部門近日加大了對網上殯葬黑中介的整治處理。從去年12月下旬開始，已依法關閉假冒的殯葬網站23個，包括「上海墓地網」、「公墓團購網」、「歸思網」、「天使網」等，並對假冒殯葬服務單位、服務人員在網上發布虛假信息的行為進行嚴厲打擊處理。市網信辦也指導屬地生活服務、社交平合等全面自查清理涉殯葬服務信息，從嚴處置殯葬服務「黑中介」等違法違規信息。

在此，上海闢謠平台提醒，切不要隨意相信、傳播網上不負責任的傳言。