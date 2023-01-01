暫不普發現金　綠委提2理由喊：人民失落多於體諒

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暫不普發現金　管碧玲提2理由喊：人民失落多於體諒

▲▼立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）

▲管碧玲稱總統目前「還稅於民」的方案，人民的感受是「失落多於體諒」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

財政部2022年稅收超徵4500億，朝野間出現「還稅於民」聲浪，總統蔡英文1日表示，將朝撥補勞健保財務缺口、支應韌性經濟方案、預留財源以備不時之需這3個方向規劃使用，只有在財政許可範圍之內，才會適時來研議全民共享的可行方案。對此，立委管碧玲指出，總統規劃的方案，改革理想、高度遠見具足，然而，人民的感受，是「失落多於體諒」。

管碧玲認為，今年發現金特別有理由，不需要擔心是否未來會有比照的問題，是因為這「兩個數字」。她指出，第一，全年總薪資中位數從2016年的46.4萬，成長到2021年的50.6。但同時有68.31%的受薪階級，他們的薪資少於平均薪資，這是歷年來比例最高的一年；第二，以2021年全球「房價收入比」來看，台灣比率為21.78，意思是要工作21年不吃不喝，才能買得起一戶房子，台灣排名房價所得比為全球第14高。

對此，管碧玲表示，台灣經濟發展成果亮麗，但是68.31%的人民，看到數字越漂亮，剝奪感越深，房價高攀不上，就更雪上加霜了。她提到，蔡總統規劃的方案，改革理想、高度遠見具足，然而，人民的感受，目前顯示的風向，是「失落多於體諒」，她呼籲，行政院要用高度的敏銳，來迅速因應。

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