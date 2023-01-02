陸陷「白肺」恐慌…多地醫院排長龍做肺部CT　醫：這些症狀才需拍

▲大陸這波疫情，有患者出現白肺症狀。（圖／極目新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

大陸疫情升溫，近日傳出有許多患者出現「白肺」症狀，恐怖的名稱引起不少民眾擔憂。而大陸最近不少醫院肺部電腦掃描檢查處大排長龍，肺部電腦掃描檢查需求量甚至暴增6倍，相關話題也登上微博熱搜，引發廣泛討論。

日前，「肺部CT檢查需求暴增」登上熱搜，引起廣泛討論。有不少網友對感染新冠康復後可能會出現「白肺」症狀表示擔心和焦慮，北京、上海、廣州等多地醫院肺部電腦掃描檢查處大排長龍，需求量暴增，眾多醫護人員超負荷運轉。據《浙江寧波廣電網》消息，該市某醫院近期到院進行肺部電腦掃描檢查的人數已經達到了往常的6倍。

據《第一財經》報導，對此，南方醫科大學南方醫院感染內科及肝病中心副主任、疑難感染病中心主任、主任醫師彭劼表示，應該說絕大多人的咳嗽，是不需要到醫院進行CT檢查的。咳嗽本身屬於一種保護性反射，將氣管或支氣管裏的分泌物排出，多為炎症後氣道粘膜康複過程中發生。如果當再次出現發熱伴有咳嗽或感覺有胸悶氣促等表現時，才需要去醫院找醫生評估是否要進行CT檢查。

彭劼表示，「白肺」不是新冠感染後特有的，病毒感染、細菌感染在嚴重的情況下都會有白肺，包括流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、軍團菌等等病原體。白肺實際上也不是新冠的典型症狀。新冠肺炎的典型症狀是肺部毛玻璃樣改變，但當感染者合並基礎疾病，本身有肺臟慢性基礎病，合並細菌感染會導致肺部嚴重表現。

彭劼提醒，「嚴重的呼吸窘迫綜合征，會有缺氧、胸悶、透不過氣，坐著都無法連續講話等明顯表現。家裡如果有指脈氧儀，測得血氧飽和度比較低了，或者平靜狀態下每分鐘呼吸超過30次、心跳120次以上，有心慌胸悶氣促表現，可能需要到醫院看看肺功能情況。」