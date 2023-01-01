馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

▲馬英九以「備戰無以避戰，謀和才能避戰」為題發表新年新希望。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

今（1）日為2023年第一天，許多人都會發表新年新希望，前總統馬英九就於臉書以「備戰無以避戰，謀和才能避戰」為題發表新年新希望，表示希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到由他執政時期和平穩定的兩岸關係。

馬英九表示，去年12月27日，總統蔡英文在為延長義務役舉行的記者會上，強調台灣目前4個月的義務役必須延長到1年，才能充分備戰；能充分備戰，才能避戰。但他強調，歷史與現實告訴我們，單靠備戰，不足以避戰，備戰必須加上對話謀和，也就是透過政治對話，管控分歧，和平交流，才能有效避戰。

馬英九提到，兩岸隔海對峙70年來，台灣之所以還能屹立不搖，「絕對不是只靠軍事，還要加上妥適的國安戰略」，包含外交與兩岸政策。他舉例，1958年8月八二三砲戰後，美國國務卿杜勒斯10月來台，與時任總統蔣中正發表聯合公報，強調光復大陸靠的不是武力，而是三民主義。他表示，而1987年政府開放兩岸探親，台灣的大陸政策就以政治策略為主，2008到2016年他執政的8年間，兩岸透過對話建立互信，簽訂23項協議，涵蓋人民生活各個層面；2015年11月，還舉行兩岸領導人的「馬習會」，當時英國「經濟學人」（The Economist ）週刊社論稱讚，「這是自1980年代以來，大陸在台灣主權問題上，對台灣所作最大的讓步」。

馬英九指出，當時全世界無人認為兩岸會走向戰爭。但是民進黨執政後改變以「九二共識」為基礎的大陸政策，讓「經濟學人」於2021年4月30日，以封面故事稱「台灣是世界上最危險的地方」。這就是台灣在民進黨執政5年後的結果，讓他感慨萬千。他強調，台灣隔著台灣海峽面對中共，為保衛台灣，當然要採取備戰措施，但備戰的同時，也要積極避戰，避戰的首要是不挑釁、不刺激，但蔡英文連續2年在國慶日偷渡的「兩國互不隸屬」說，就是新版的「兩國論」，既不符合我國憲法規定，也並非事實，很容易就被視為挑釁，絕非避戰之道。

此外，馬英九呼籲，增加兩岸良性互動很重要，儘快全面開放小三通與陸客來台，就是積極的避戰措施。他指出，自己肯定蔡英文在新年談話中，願意對大陸升溫的疫情提供協助，他更期盼蔡英文政府能夠與中共當局展開對話謀和，重新建立過去國民黨執政時期曾有的政治互信，在蔡英文卸任之前，讓兩岸重新回到和平發展的軌道。

馬英九最後表示，希望蔡英文多為台灣人民著想，兩岸和平穩定，才是真正的台灣利益，「台灣不是烏克蘭，台灣也絕不能變成第二個烏克蘭」。