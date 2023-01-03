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男友性慾強！她第1次激戰驚見「大拇哥」傻眼：難怪前女友會約炮

▲女性,性愛,性生活（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友的「尺寸」讓妹子超傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

性事是不少男女交往重要的一環，有時性事不合可能導致分手。一名自認性慾不小的女網友表示，曖昧期間就知道男友性慾很強，認為可以一拍即合，沒想到首次「開箱」卻發現，男友尺寸只有「大拇哥」的大小，讓她相當無奈表示，「我大概懂為什麼他的前女友會背著他偷偷去約砲了。」貼文一出引發熱議。

一名女網友在Dcard以「男友雞雞太小怎麼辦？」為題發文，表示曖昧期就知道男友性慾很強，剛好自己也是，所以以為雙方會一拍即合，殊不知，在一起後第一次脫男友褲子卻讓她大傻眼，原來男友下面只有「大拇哥」大小。

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之後幾次實戰經驗也一樣讓原PO非常不滿意，且「完全沒有感覺還要假叫」，但怕傷害男友自尊，所以她不敢開口，她只好開始迴避男友的挑逗。久了之後反而換成男友對此感到不爽，而原PO也無奈感嘆「我大概懂為什麼他的前女友會背著他偷偷去約砲了」。

貼文一出也引發許多討論，網友們紛紛發表看法，「硬了只有大拇哥的大小？天選之人都被妳挑到了」、「不適合就分了，除非妳接受都不做愛，只看他的個性優點」、「如果在意性方面問題，找時機分開吧，或約...，但這樣只是短暫的」、「直接講清楚，不然他都不知道自己哪裡有問題」、「性事不合真的遲早會分，妳不能接受那就先分吧～」

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