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男友白目問「這蜜大腿嗎？還是粗壯？」　她震驚脫口1句大暴擊

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲白目男友問原PO算「蜜大腿」還是「粗壯」？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

脫口回嗆白目男友一句，讓大票人都笑翻狂比讚！一位女網友日前在Dcard匿名發文，說兩人窩在沙發上看電視的時候，男友突然開始玩她的大腿，一邊問「這樣是蜜大腿嗎？」後面又補了一句「還是這樣是粗壯？」讓她震驚到無法控制，脫口反問「那你下面這樣算纖細嗎？」一發暴擊讓男友瞬間閉嘴。

這位女網友發文「不小心傷到男友的心」，文中表示，「一如往常的坐在沙發上看電視，男友突然開始撥弄我的大腿，白目的問『這樣是蜜大腿嗎？』」，此言一出讓她非常震驚。沒想到，男生可說是完全沒有求生慾，「結果他大哥又補了一句『還是這樣是粗壯？』」。

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「最後被他的發言震驚到無法控制自己」，原PO就下意識地反擊，「不小心脫口而出『那你下面這樣算纖細嗎？』」，一句話讓男友沉默了30秒，才弱弱地問她「有嗎？」女網友文末自曝身高163公分、48公斤，雖然沒在運動，可也不至於用粗壯形容她的大腿，「但好像一句玩笑話，不小心傷害到他的內心了啊！」

看到貼文後，底下網友爆笑直讚，「嗆得剛剛好，我喜歡」、「這是暴擊，算雙倍傷害」、「那不是沒有求生慾，是想逗妳生氣，看來他吃鱉了」、「笑死，傷害性不強，汙辱性極大」、「妳很瘦啊！這反殺攻擊力爆表」、「看來這個男人其實有自知之明，只是妳道破了事實，這個女人太狠了。」

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